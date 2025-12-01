Ucrania.- AMP.- Aumentan a cuatro los muertos en un ataque de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El balance de víctimas a causa del ataque ejecutado este lunes por el Ejército de Rusia contra una zona situada a orillas del río Dniéper a su paso por la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk ha aumentado a cuatro muertos y más de 20 heridos, según han denunciado las autoridades.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko, ha señalado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han confirmado cuatro fallecidos y 22 heridos. "Mis sinceras condolencias a las familias", ha dicho, antes de reseñar que los equipos médicos están dando "toda la atención necesaria" a los heridos.

"Una vez más, la gente del Dniéper se une ante el horror al que les condenan los rusos", ha manifestado. "La gente está agotada. No pueden contener las lágrimas, pero no se van a rendir", ha subrayado el gobernador de Dnipropetrovsk, una provincia parcialmente ocupada por las tropas rusas.

Asimismo, ha afirmado que las tropas rusas han lanzado un ataque con drones durante las últimas horas contra Ternivka, en el distrito de Pavlogrado, donde se han confirmado daños materiales, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas y sin que Moscú se haya pronunciado sobre estos ataques.