Ucrania.- AMP.- Cesado el ministro de Justicia de Ucrania en el marco de una investigación por corrupción

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades ucranianas han informado este miércoles de que el ministro de Justicia, German Galushchenko, ha sido cesado a medida que avanza una investigación por corrupción en torno a la compañía estatal energética Energoatom, un escándalo que ha salpicado también a la titular de Energía, Svitlana Hrinchuk.

La primera ministra del país, Yulia Sviridenko, ha indicado que "tras una reunión extraordinaria del Gabinete, se ha decidido retirarlo del cargo", según informaciones difundidas a través de su canal en Telegram.

Así, las funciones que venía desempeñando Galushchenko —que previamente fue ministro de Energía entre los años 2021 y 2025— serán temporalmente asumidas por la viceministra de Justicia para la Integración Europa, Liudmila Sugak.

Por su parte, Hrinchuk ha presentado su renuncia al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ya había declarado públicamente este miércoles que tanto ella como Galushchenko no podían permanecer más en sus cargos. "Se trata de una cuestión de confianza", ha justificado el mandatario.

Zelenski ha pedido al Parlamento que apruebe ambas destituciones —la agenda parlamentaria recoge que el debate se celebrará el próximo martes—, y así dejar en manos de la Justicia el asunto. Asimismo, ha considerado "absolutamente anormal" que existan aún este tipo de tramas corruptas cuando el país se encuentra bajo una situación "extremadamente difícil", con ataques a sus infraestructuras energéticas.

Hace tan solo dos días, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania anunció una operación especial para destapar un importante caso de corrupción en el sector energético. Los investigadores hallaron así indicios de que miembros de supuesta organización criminal habían construido un gran entramado de corrupción para ejercer su influencia sobre empresas estatales, entre ellas Energoatom.

Las fuerzas de seguridad han detenido de momento a cinco personas presuntamente implicadas, entre ellos empresarios, antiguos asesores del Ministerio de Energía y trabajadores, todos ellos acusados de cometer delitos de blanqueo de capitales.