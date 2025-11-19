Ucrania.- AMP.- Guterres condena la última oleada de ataques rusos contra Ucrania que deja decenas de víctimas civiles

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" este miércoles la última oleada de ataques llevados a cabo por el Ejército de Rusia contra varias localidades de Ucrania, que ha dejado decenas de muertos y más de un centenar de heridos, mientras que ha interrumpido los servicios básicos en territorio ucraniano.

"El terrible ataque de hoy —uno de los más mortíferos contra civiles desde la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años— subraya una vez más la urgencia de un alto el fuego total, inmediato e incondicional en este país, como primer paso hacia una paz justa, integral y sostenible que respete plenamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas", ha dicho su portavoz, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha dicho que le "horroriza especialmente el elevado número de víctimas civiles en la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, a cientos de kilómetros de la línea del frente", mientras que ha indicado que "el horror de los potentes misiles de largo alcance, combinado con las oleadas de drones", ha quedado "dolorosamente expuesto esta mañana en Ucrania".

"La población civil y la infraestructura civil están claramente protegidas por las leyes de la guerra. Los patrones recurrentes de aparentes violaciones de los principios fundamentales del Derecho Humanitario de distinción, proporcionalidad y precaución suscitan una preocupación particularmente grave y deben ser investigados de forma inmediata, exhaustiva e independiente", ha sostenido.

Turk ha incidido en que este "aparente ataque específico contra la infraestructura energética se produce justo al inicio del invierno", pero es, además, el sexto ataque a gran escala de este tipo que su oficina ha documentado en menos de dos meses, dejando a la población civil sufriendo cortes de luz diarios y, en algunas zonas, interrupciones en el suministro de agua y calefacción.

En este contexto, ha pedido a Moscú que "cese de inmediato su ataque armado contra Ucrania" y que "retire todas sus fuerzas militares de territorio ucraniano, haciendo hincapié en que "debe cumplir con sus obligaciones internacionales".

El coordinador humanitario para Ucrania, Matthias Schmale, ha lamentado también que "desde Járkov, en el este, hasta Ternópil y la región de Ivano-Frankivsk, en el oeste, las familias han perdido a seres queridos, han sufrido heridas y han visto sus hogares destruidos". "Su sufrimiento es inconcebible", ha manifestado.

Asimismo, ha subrayado que además de que se han cobrado la vida de más de una veintena de civiles y ha dejado alrededor de un centenar de heridos, incluidos niños, "los ataques también han dañado la infraestructura energética, provocando apagones de emergencia y agravando los efectos de ataques anteriores". A ello se suma que en algunas zonas las temperaturas descienden por debajo de cero y ponen a "millones de personas en grave riesgo".

"Este daño constante a la población civil y la destrucción de infraestructura civil esencial son inaceptables. El Derecho Humanitario prohíbe claramente los ataques contra civiles y bienes civiles vitales para su supervivencia. Deben adoptarse todas las medidas necesarias para protegerlos. Nunca deben ser un objetivo", ha declarado.

La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemery DiCarlo, se ha mostrado "consternada por los ataques nocturnos" en Ternópil y Járkov, incidiendo en que "violan el Derecho Internacional Humanitario", por lo que ha dicho que "son inaceptables y deben cesar de inmediato".

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de que 25 personas han muerto, entre ellas tres menores de edad, y 92 han resultado heridas, incluidas 18 niños, en el ataque de Ternópil. En Járkov, medio centenar de personas han resultado heridas durante los ataques nocturnos que han estado cayendo en varios distritos de la capital homónima.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que "en estos momentos todos" los servicios "siguen trabajando en Ternópil para ayudar a las víctimas y salvar el mayor número de vidas posibles", puesto que todavía hay personas atrapadas bajo los escombros. "Trágicamente, este noche la población de Ternópil ha sido la más afectada por los ataques rusos en este ataque masivo", ha lamentado.

"Una vez más, los rusos han matado a personas inocentes y pacíficas que simplemente dormían en sus casas. (...) Rusia no cejará en su empeño. Su objetivo es seguir matando y destruyendo vidas en Ucrania. Solo una fuerte presión sobre el agresor puede detener esto. Cada vida importa. Cada vida debe ser protegida", ha incidido dicho a través de su perfil en la red social X.