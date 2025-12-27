Ucrania.- AMP.- Las agencias anticorrupción de Ucrania desvelan una trama de compra de votos en el Parlamento

(Europa Press) - La agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) y su fiscalía adjunta (SAPO) han anunciado este sábado que han descubierto una trama de compra de votos en el Parlamento nacional en la que están involucrados varios diputados en activo, de momento sin dar nombres. La tensión ha aumentado en las últimas horas porque la NABU ha denunciado que fuerzas de seguridad del país están impidiendo la entrada de sus investigadores a las oficinas de las comisiones parlamentarias de la Rada, la asamblea nacional, para proseguir con la investigación. "Tras una operación encubierta, la NABU y la SAPO desenmascararon a un grupo delictivo organizado que incluía a diputados en ejercicio", ha anunciado la NABU en su cuenta de Telegram. "Según la investigación, los miembros del grupo recibían sistemáticamente beneficios ilegales por votar en la Rada Suprema de Ucrania", ha añadido la NABU. La denuncia de la agencia ha ocurrido en su mensaje inmediatamente posterior, en el que ha acusado a empleados del Departamento de Seguridad del Estado de "resistirse" a sus investigadores "durante las investigaciones" y de restringir su entrada en las oficinas desde la Plaza Europea de Kiev. "Cabe señalar que obstruir las investigaciones constituye una violación directa de la ley", ha recordado la NABU. Las dos agencias tienen la misión prioritaria de destapar el más mínimo escándalo de corrupción que pueda poner en peligro el compromiso del Gobierno ucraniano para combatir esta clase de delitos. El penúltimo de ellos afectó directamente al Gobierno de Volodimir Zelenski, cuando el empresario Timur Mindich se sirvió de su estrecha relación con altos cargos, como el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, para lograr "importantes sumas de dinero" a través de contratos públicos. Hasta ahora se trata del mayor escándalo de corrupción en el Gobierno ucraniano desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, si bien durante este tiempo se han destapado otras tramas como la que implicó al Ministerio de Defensa en 2023.