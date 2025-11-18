Ucrania.- AMP.- Muere una adolescente de 17 años en un ataque de Rusia contra la provincia ucraniana de Járkov

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

Un bombardeo ruso contra la ciudad de Berestin, en el este de Ucrania, ha matado a una adolescente de 17 años y ha herido a otras nueve personas, entre ellas otro menor, según ha informado el gobernador de la provincia de Járkov, Oleg Sinegubov.

"Una joven de 17 años que ha resultado gravemente herida en un ataque con cohetes contra la ciudad de Berestin ha fallecido en el hospital", ha anunciado de madrugada el dirigente, apenas dos horas después de advertir del bombardeo.

En este momento, ha mantenido la cifra preliminar de nueve heridos, entre los que habría también "un niño de 16 años". Asimismo, ha subrayado que siete de los heridos han sido hospitalizados con lesiones provocadas por explosión.

El ataque ha llegado unas horas después de que se haya declarado una alerta aérea en varias regiones, en particular en Járkov, debido a la amenaza de misiles balísticos, según ha informado el portal de noticias Ukrinform. Por su parte, la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha registrado dos instancias de un "objetivo de alta velocidad" sobrevolando Berestin, según ha recogido en su canal de Telegram.

La propia Fuerza Aérea ha indicado que los sistemas de defensa han interceptado 101 de los 114 drones lanzados por las fuerzas rusas durante las últimas horas, entre los que ha destacado la presencia de 70 aparatos no tripulados de tipo kamikaze.

Sin embargo, ha indicado que los otros trece drones, así como cuatro misiles balísticos tipo Iskander, han impactado en 15 puntos del país, al tiempo que ha subrayado que también han caído restos de drones interceptados en otros dos lugares, sin pronunciarse sobre víctimas.