Ucrania.- AMP.- Mueren tres personas en intercambios de ataques entre Ucrania y Rusia en la provincia de Jersón

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han muerto este jueves en un nuevo intercambio de ataques entre Ucrania y Rusia en la provincia de Jersón (sur), parcialmente ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las respectivas autoridades.

El gobernador ucraniano de la provincia, Alexander Prokudin, ha indicado que una persona ha muerto y ocho han resultado heridas a causa del "terror de los drones enemigos, los ataques aéreos y el fuego de artillería" de las tropas rusas, una situación que viene repitiéndose desde hace unas semanas.

"El Ejército ruso atacó infraestructuras sociales y de vital importancia. Se han registrado daños en rascacielos y cinco apartamentos. Las fuerzas de ocupación también han dañado un supermercado, gasoductos y vehículos", ha lamentado a través de un mensaje en su cuenta en Telegram.

Por su parte, el gobernador instaurado por las fuerzas rusas en la zona ocupada de la provincia, Vladimir Saldo, ha recalcado que "como resultado de la agresión de Kiev, dos personas han muerto y tres han resultado heridas", antes de afirmar que los dos fallecidos y dos de los heridos iban en un vehículo alcanzado en uno de los ataques contra Golopristanski.

"Debido a los daños en la red eléctrica, 13.000 personas en 34 localidades de los distritos de Aleshkinski, Golopristanski y Skadovski han quedado temporalmente sin luz", ha manifestado en Telegram, si bien ha resaltado que "el servicio ha sido restaurado rápidamente", sin que Kiev se hayan pronunciado sobre estos ataques.

LANZAMIENTO DE DRONES

Las autoridades de Ucrania han denunciado este mismo jueves el lanzamiento de 154 drones por parte de Rusia durante las últimas horas, 85 de los cuales habrían sido derribados, según ha informado la Fuerza Aérea en un comunicado difundido a través de Telegram.

Así, ha detallado que 85 han sido interceptados, si bien otros 69 han impactado en 34 puntos, aunque no ha especificado cuáles. "El ataque aéreo ha sido repelido por las fuerzas aéreas, con ayuda de los misiles antiaéreos y los sistemas no tripulados", ha aclarado.

Por su parte, las autoridades rusas han cifrado en 37 los drones ucranianos destruidos desde primera hora del día cuando se dirigían a la capital, Moscú, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado que los equipos de emergencias se encuentran trabajando en la zona para retirar los escombros y evaluar posibles daños.