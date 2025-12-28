Ucrania.- AMP.- Trump y Zelenski ven "muy cerca" un posible acuerdo en Ucrania pero quedan "asuntos espinosos"

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los presidentes de EEUU y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, han coincidido este domingo al término de su reunión en Florida (EEUU) que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca" aunque el mandatario norteamericano ha reconocido que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".

"Hemos tratado un 95 por ciento de las cuestiones, aunque no me gusta hablar de porcentajes", ha manifestado Trump al comienzo de su comparecencia conjunta ante los medios. "A mí me parece", ha insistido en otro momento de la comparecencia, "que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes".

Trump y Zelenski han mantenido una reunión de dos horas de duración en la residencia del presidente estadounidense en Palm Beach que ha estado caracterizada por la celebración de una videollamada a nivel de cumbre con los principales dirigentes europeos, comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

Von der Leyen, en una primera reacción, ha constatado "buenos progresos" de cara a un acuerdo de paz en Ucrania en la videoconferencia pero ha insistido en que hace falta que Kiev esté completamente protegida a futuro para aliviar las preocupaciones de sus socios europeos.

"Se han logrado buenos avances y es algo que celebramos. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos", ha indicado Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, sin embargo, ha terminado reiterando que, para que estos esfuerzos fructifiquen, resulta "fundamental" que Ucrania y, por extensión, Europa, "cuente con garantías de seguridad firmes desde el día uno".

UN POSIBLE REFERÉNDUM

De vuelta a la conversación entre Trump y Zelenski, el presidente ucraniano ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de efectuar un plebiscito para que los ucranianos tengan la última palabra sobre un posible acuerdo con Rusia que comprendería la admisión definitiva de que ha perdido los territorios conquistados por Rusia, pero esta vez ha matizado que se trata solo de una opción a contemplar.

Zelenski ha indicado no obstante que el pueblo o el Parlamento ucraniano deberán tener voz si el plan se vuelve "excesivamente difícil" de digerir. "Nuestra sociedad tiene que votar porque es nuestra tierra. No pertenece a una persona. Es una tierra que pertenece a las generaciones", ha manifestado el presidente ucraniano.

Trump, por último, ha terminado avisando de que la paz es necesaria de forma inmediata y las próximas semanas de conversaciones a nivel de delegaciones serán absolutamente claves. "Porque si al final no conseguimos que sucedan cosas, la gente seguirá luchando y seguirá muriendo, y no queremos que eso ocurra", ha manifestado.

CONVERSACIONES PREVIAS TRUMP Y PUTIN

Apenas unas horas antes del comienzo de la reunión, Trump sorprendía anunciando que había mantenido una conversación preparatoria con el presidente ruso, Vladimir Putin, que continuará con un segundo diálogo en las próximas horas.

Aunque Trump no quiso abundar en detalles, el presidencial ruso Yuri Ushakov ha asegurado que ambos líderes han expresado serias dudas sobre la viabilidad de la contrapropuesta europea y ucraniana al plan del mandatario norteamericano para terminar con el conflicto.

"Los presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen opiniones muy similares sobre el hecho de que el alto el fuego temporal propuesto por los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum, solo prolongará el conflicto", ha manifestado Ushakov.