Ucrania.- AMP2.- Trump conversa con Putin sobre Ucrania a pocas horas de su encuentro con Zelenski en Florida

(Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han mantenido una conversación telefónica sobre las negociaciones de paz para Ucrania a pocas horas del comienzo esta tarde-noche del encuentro que el mandatario norteamericano mantendrá en Florida (EEUU), con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. "Acabo de tener una buena y muy productiva conversación con el presidente ruso Putin antes del comienzo de la reunión con el presidente Zelenski", ha hecho saber Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario norteamericano no ha dado más detalles y se ha limitado a confirmar que el encuentro comenzará a las 13.00, hora local (las 19.00 hora en España peninsular y Baleares) en su residencia Mar-a-Lago de Palm Beach. Minutos después, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha explicado por parte rusa la conversación entre Trump y Putin, la primera desde el 16 de octubre. Es el noveno contacto entre ambos desde principios de año. Además del acuerdo sobre Ucrania, la situación en Oriente Próximo también fue tema de conversación, según ha explicado Peskov. ESCEPTICISMO SOBRE LA CONTRAPROPUESTA EUROPEA El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov se ha encargado de informar de los pormenores de una conversación en la que Trump y Putin, ha asegurado, han expresado serias dudas sobre la viabilidad de la contrapropuesta europea y ucraniana al plan del mandatario norteamericano para terminar con el conflicto. "Los presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen opiniones muy similares sobre el hecho de que el alto el fuego temporal propuesto por los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum, solo prolongará el conflicto", ha manifestado Ushakov. El presidente ucraniano lleva tiempo contemplando la idea de someter a un plebiscito el plan de paz de Trump, especialmente un punto clave como sería la concesión de los territorios ucranianos que Rusia ha conquistado. Durante la hora y cuarto de conversación, "Donald Trump promovió persistentemente la idea de que la guerra realmente necesitaba terminar lo antes posible, hablando de las impresionantes perspectivas que se abrían para la cooperación económica de Estados Unidos tanto con Rusia como con Ucrania", ha señalado Ushakov.