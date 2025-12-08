Ucrania.- AMP2.- Von der Leyen, Costa y Rutte arropan a Zelenski en su visita a Bruselas

BRUSELAS, 9 dic. 2025 (Europa Press) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han declarado al unísono su respaldo "en las negociaciones y en el campo de batalla" al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante la reunión que han mantenido en Bruselas este viernes por la noche.

En su valoración de la reunión, Von der Leyen ha reafirmado en nombre de todos "el respaldo sin fisuras de la UE y el compromiso con los principios" europeos en estas difíciles conversaciones: "Hay que respetar la soberanía de Ucrania y hay que garantizar la seguridad de Ucrania, a largo plazo, como primera línea de defensa" para la Unión Europea.

Von der Leyen ha insistido en que estas prioridades "son el centro de las conversaciones con la OTAN" y ha garantizado que Europa "seguirá contribuyendo con todos los esfuerzos para una paz justa y duradera para Ucrania"; un mensaje repetido exactamente en los mismos términos por el presidente del Consejo Europeo.

Rutte, por su parte, ha celebrado los "buenos debates" mantenidos este lunes con sus interlocutores "en apoyo de un mayor progreso en el camino hacia una paz justa y duradera para Ucrania".

ZELENSKI PIDE UNA FECHA ESPECÍFICA PARA INCORPORARSE A LA UE

Zelenski, en último término, ha aplaudido también "una reunión buena y productiva" en la que informó a los líderes sobre la situación diplomática y el encuentro previo que ha mantenido en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Zelenski ha querido incidir en que Ucrania está interesada en garantizar que el proceso de paz "sigue activo" y ha indicado que las partes han acordado que cualquier tipo de "marco de paz" debería "especificar claramente una fecha para el acceso de Ucrania a la UE", según el comunicado de la Presidencia ucraniana.

"Analizamos en detalle nuestro trabajo con socios estadounidenses sobre los pasos hacia la paz, las garantías de seguridad y el fortalecimiento de nuestra resiliencia. Nuestras posiciones han coincidido en todos los temas. Estamos actuando de forma coordinada y constructiva. Gracias por la reunión y por su apoyo", ha concluido Zelenski en un mensaje adicional, publicado en su cuenta de X.

Cabe recordar que la semana que viene los líderes de la UE tienen cumbre en Bruselas y que el apoyo a Ucrania es parte clave de la agenda, comenzando por la búsqueda de un acuerdo para usar los activos rusos congelados para financiar un préstamo de 90.000 millones a Kiev. "Nuestras propuestas de financiación", ha indicado Von der Leyen este lunes en ese sentido, "están sobre la mesa".