Ucrania.- AMP2.- Zelenski destaca "resultados significativos" en su reunión con Trump

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado los "resultados significativos" del encuentro que ha mantenido el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, quien acogerá en enero y en Washington otra cita con líderes ucranianos y europeos.

"Hemos discutido todos los aspectos del marco de paz y hemos logrado resultados significativos", ha afirmado Zelenski en X sobre una conversación que ha calificado como "un debate sustantivo" en el que ha agradecido tanto a Trump como a los principales negociadores de Washington y Kiev por sus esfuerzos.

Zelenski ha señalado que ambos dirigentes han coincidido en que "las garantías de seguridad son clave para lograr una paz duradera" y ha apuntado a dos nuevas citas: una, la próxima semana, que incluirá delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, y otra en enero a la espera de confirmación por parte de la Casa Blanca, en la que se sumarán también líderes europeos.

"Ucrania está lista para la paz", ha subrayado en la red social, mientras que la Presidencia ha recogido en un comunicado que, según el propio mandatario, "algunos documentos ya se han acordado en su totalidad o se están ultimando".

En declaraciones posteriores a la prensa, el presidente ucraniano ha remarcado que un eventual acuerdo de paz ha de someterse a referéndum, aunque ha señalado que "no todos lo ven con buenos ojos", entre ellos Rusia, que se vería forzada a decretar un alto el fuego que no quiere para poder celebrar la consulta.

"Creemos que el plan de 20 puntos debe ratificarse en referéndum; esta es la prueba histórica más contundente de la fuerza de este documento (...) esto sin duda es la expresión abierta de la voluntad no de una sola persona, ni de 450, sino de millones de personas", ha enfatizado el presidente ucraniano.

Zelenski ha señalado que para celebrar este referéndum son necesarias unas garantías y medidas de seguridad que pasan por una tregua en el campo de batalla que estima debería prolongarse durante 60 días. Sin embargo, "los rusos no quieren concedernos un alto el fuego durante el tiempo necesario", ha lamentado.

Con respecto al último borrador ucraniano, Zelenski ha contado que Trump se lo presentó al presidente ruso, Vladimir Putin, durante la conversación que mantuvieron antes de que el estadounidense le recibiera en Mar-a-Lago. "Es importante que estemos todos en el mismo contexto y que se discuta este documento y no otros", ha valorado, según recogen agencias ucranianas de noticias.

Asimismo, ha revelado que le planteó la posibilidad de presentar unas garantías de seguridad que duraran los próximos 50 años. "Llevamos casi quince años en guerra. Por lo tanto, me gustaría mucho que las garantías de seguridad fueran más largas" y "le dije de considerar la posibilidad de 30, 40 o 50 años", ha contado.

Zelenski también se ha mostrado dispuesto a reunirse con Putin cara a cara, si bien ha remarcado que es "importante" que antes de que se pueda celebrar cualquier tipo de encuentro coincidan las palabras y las acciones del presidente ruso.

"Se lo dije al presidente de Estados Unidos, por un lado, dice que quiere terminar la guerra y por otro, comunica abiertamente en los medios, en todos sus mensajes, que desea continuar la guerra. Nos ataca con misiles, habla abiertamente de ello, se alegra por los resultados de la destrucción de nuestra infraestructura civil", ha afeado.

ENCUENTRO EN MAR-A-LAGO

Sin embargo, después de más de tres horas reunidos, ambos salieron sin anunciar ni concretar ningún acuerdo importante. Trump y Zelenski sí han coincidido en señalar que se trata de un proceso complejo que llevará más tiempo. "Creo que nos estamos acercando mucho más", ha dicho el presidente estadounidense.

Trump ha advertido de la posibilidad de que no se concrete un acuerdo. "En unas semanas lo sabremos", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que sigue habiendo un par de asuntos "muy espinosos", que ya ha confirmado Zelenski que se trata de la gestión de la central nuclear de Zaporiyia y la concesión de territorio ucraniano.

"Hemos avanzado mucho, pero en realidad lo hemos logrado en el último mes. Este no es un acuerdo de un día; es un asunto muy complejo", ha incidido el presidente de Estados Unidos, quien en la rueda de prensa conjunta ha dejado entrever que podría viajar a Kiev si eso ayuda a salvar vidas y cerrar el acuerdo.

MACRON REUNIRÁ EN PARÍS A LA COALICIÓN DE VOLUNTARIOS

El encuentro, celebrado en Florida (Estados Unidos) y en el que ambos mandatarios han coincidido en que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca", ha incluido una videollamada a nivel de cumbre con los principales dirigentes europeos, comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

Mientras que Von der Leyen ha celebrado "buenos avances" en las negociaciones, Macron, que ha abordado el diálogo a través de X, ha asegurado que ha vuelto a hablar con su par ucraniano tras la conversación de este con Trump y ha apuntado a "avances en las garantías de seguridad que serán fundamentales para construir una paz justa y duradera".

Asimismo, ha aludido también a otra cita multilateral en enero, esta vez en la capital francesa: "Reuniremos a los países de la Coalición de Voluntarios en París a principios de enero para ultimar las contribuciones concretas de cada país", ha indicado en alusión al grupo de países aliados de Ucrania comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Kiev tras un acuerdo de paz.