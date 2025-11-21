Ucrania.- AMP2.- Zelenski y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido comienzan a evaluar el plan de paz de Trump

MADRID, 21 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este viernes una conversación a cuatro con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz concebido por Estados Unidos para poner fin a la guerra, desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Zelenski, junto a Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, han comentado una iniciativa de 28 puntos que, a grandes rasgos, ofrece a Ucrania garantías de seguridad futuras a cambio de reconocer que Rusia consolidará su dominio en el este del país: Crimea, Donetsk y Lugansk.

"Hemos comenzado a trabajar en el documento que ha preparado la parte americana. Debe ser un plan que garantice una paz real y digna", ha manifestado Zelenski, quien lleva meses insistiendo, como ha vuelto a hacer este viernes, en que su país debe tener voz y voto en cualquier iniciativa destinada a terminar con el conflicto.

El presidente de Ucrania ha anunciado que los líderes europeos ya están coordinándose para "garantizar" que este plan tenga en cuenta "posiciones de principios" y confirmado que los respectivos equipos de trabajo están comenzando a trabajar para estudiar la propuesta "en sus correspondientes niveles".

El canciller de Alemania se ha mostrado en los mismos términos en nombre de sus compañeros europeos: "Ucrania cuenta con nuestro apoyo pleno e inquebrantable para una paz justa y duradera", ha declarado Merz antes de insistir en que su objetivo común es el de "proteger los intereses vitales europeos y ucranianos" a partir de una "sólida línea de defensa ucraniana".

Merz, con todo, ha aplaudido los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra de Ucrania y la voluntad de Estados Unidos para "brindar sólidas garantías de seguridad" al Gobierno ucraniano.

Starmer se ha pronunciado en los mismos términos en el comunicado de Downing Street, con una clara mención a la situación territorial.

Frente a la idea estadounidense de que Kiev debería dar por perdido el este del país, los líderes europeos consideran que cualquier negociación debe atender a las posiciones actuales de la "línea de contacto", esto es, el frente de combate actual, sin cesión de territorios.