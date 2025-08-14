Ucrania: Anchorage, lista para recibir a Trump y Putin

“Seguimos coordinando con la oficina del Gobernador, el Ejército y la Casa Blanca para estar preparados. El nivel de profesionalismo y preparación que demostramos me da plena confianza de que estaremos preparados para albergar esta importante reunión”, declaró la alcaldesa, Suzanne LaFrance.

LaFrance dijo que la ciudad está entusiasmada y lista para albergar mañana la cumbre.

“Alaska se encuentra en una encrucijada mundial. Estamos en una ubicación estratégica a nivel mundial en muchos sentidos.

Debido a nuestra proximidad al Ártico, a nuestra presencia militar —contamos con unos 25.000 militares en servicio activo aquí en Alaska— y por el comercio y el transporte de carga, nuestro aeropuerto de carga es uno de los más transitados del mundo”, explicó.

Para la alcaldesa, la cumbre significa para Alaska y para Anchorage “una oportunidad para destacar nuestra ciudad y mostrar al mundo lo importantes que somos”.

Pero albergar la cumbre también plantea desafíos para la ciudad más grande de Alaska. Desde el sitio oficial de turismo, insta a visitantes, residentes y empresas a “estar preparados y tener paciencia”.

Con 289.000 habitantes, es la ciudad más grande del 49 estado de EE.UU, a pesar de no ser la capital, Juneau, a la que solo se puede llegar por mar y aire.

“Si dirige un negocio, considere contratar más personal”, es la exhortación, y en cuanto a las actividades, en el caso de los restaurantes, “considere tener en inventario sus productos más populares”.

Dado que el tráfico podría verse afectado por viajes VIP, “planifique en consecuencia y comparta información similar con sus invitados”.

Al igual que con los cierres de carreteras y autopistas, “prevemos varias restricciones en el espacio aéreo el viernes y probablemente en los próximos días, lo que podría afectar las llegadas y salidas de sus invitados”, de ahí la recomendación: “esté atento a los anuncios oficiales”.

Como nota positiva, “si bien este es un evento político, también es una oportunidad increíble para mostrar la belleza y la hospitalidad de nuestra comunidad al mundo”. En 2024, 2,6 millones de turistas llegaron a Alaska, la mayoría de los cuales pasaron por Anchorage.

El sector hotelero de Anchorage está bajo presión debido a la llegada de delegaciones y periodistas para la reunión de Trump y Putin. En Booking.com, el jueves por la mañana la única disponibilidad para alojarse entre el viernes y el sábado era una habitación de hostal a US$133 la noche, en un dormitorio para seis personas.

Varios alojamientos se habían reservado mucho antes del anuncio de la reunión del viernes, ya que julio y agosto son temporada alta de turismo en la región. Para Alaska, el miércoles ya había muy pocas habitaciones disponibles, y las que había eran caras, informó el Anchorage Daily News.

Una habitación individual en el Hilton del centro el día de la cumbre estaba a US$658 el miércoles.

Una suite de dos habitaciones en el Sheraton de la Quinta Avenida costaba US$1515. Unas horas después, ninguno de los dos hoteles tenía habitaciones disponibles. (ANSA).