LA NACION

Ucrania: Anchorage, lista para recibir a Trump y Putin

Piden paciencia a los turistas y residentes.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Ucrania: Anchorage, lista para recibir a Trump y PutinJose Luis Magana - FR159526 AP

“Seguimos coordinando con la oficina del Gobernador, el Ejército y la Casa Blanca para estar preparados. El nivel de profesionalismo y preparación que demostramos me da plena confianza de que estaremos preparados para albergar esta importante reunión”, declaró la alcaldesa, Suzanne LaFrance.

LaFrance dijo que la ciudad está entusiasmada y lista para albergar mañana la cumbre.

“Alaska se encuentra en una encrucijada mundial. Estamos en una ubicación estratégica a nivel mundial en muchos sentidos.

Debido a nuestra proximidad al Ártico, a nuestra presencia militar —contamos con unos 25.000 militares en servicio activo aquí en Alaska— y por el comercio y el transporte de carga, nuestro aeropuerto de carga es uno de los más transitados del mundo”, explicó.

Para la alcaldesa, la cumbre significa para Alaska y para Anchorage “una oportunidad para destacar nuestra ciudad y mostrar al mundo lo importantes que somos”.

Pero albergar la cumbre también plantea desafíos para la ciudad más grande de Alaska. Desde el sitio oficial de turismo, insta a visitantes, residentes y empresas a “estar preparados y tener paciencia”.

Con 289.000 habitantes, es la ciudad más grande del 49 estado de EE.UU, a pesar de no ser la capital, Juneau, a la que solo se puede llegar por mar y aire.

“Si dirige un negocio, considere contratar más personal”, es la exhortación, y en cuanto a las actividades, en el caso de los restaurantes, “considere tener en inventario sus productos más populares”.

Dado que el tráfico podría verse afectado por viajes VIP, “planifique en consecuencia y comparta información similar con sus invitados”.

Al igual que con los cierres de carreteras y autopistas, “prevemos varias restricciones en el espacio aéreo el viernes y probablemente en los próximos días, lo que podría afectar las llegadas y salidas de sus invitados”, de ahí la recomendación: “esté atento a los anuncios oficiales”.

Como nota positiva, “si bien este es un evento político, también es una oportunidad increíble para mostrar la belleza y la hospitalidad de nuestra comunidad al mundo”. En 2024, 2,6 millones de turistas llegaron a Alaska, la mayoría de los cuales pasaron por Anchorage.

El sector hotelero de Anchorage está bajo presión debido a la llegada de delegaciones y periodistas para la reunión de Trump y Putin. En Booking.com, el jueves por la mañana la única disponibilidad para alojarse entre el viernes y el sábado era una habitación de hostal a US$133 la noche, en un dormitorio para seis personas.

Varios alojamientos se habían reservado mucho antes del anuncio de la reunión del viernes, ya que julio y agosto son temporada alta de turismo en la región. Para Alaska, el miércoles ya había muy pocas habitaciones disponibles, y las que había eran caras, informó el Anchorage Daily News.

Una habitación individual en el Hilton del centro el día de la cumbre estaba a US$658 el miércoles.

Una suite de dos habitaciones en el Sheraton de la Quinta Avenida costaba US$1515. Unas horas después, ninguno de los dos hoteles tenía habitaciones disponibles. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. La mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”
    1

    Amelia Bence: la mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”

  2. El Gobierno convalidó una “súper tasa”, pero sólo renovó el 61% de lo que le vence
    2

    El Gobierno convalidó una “súper tasa”, pero sólo renovó el 61% de lo que le vence

  3. La reacción de Cristian Graf cuando los albañiles comenzaron a trabajar y la obsesión por un árbol
    3

    “Lo notaba preocupado”: la reacción de Cristian Graf cuando los albañiles comenzaron a trabajar y la obsesión por un árbol

  4. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
    4

    Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

Cargando banners ...