Ucrania anuncia el inicio de una nueva batería de ataques masivos de Rusia

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han activado las alertas en varias regiones del país, incluida la capital, Kiev, ante el lanzamiento masivo de drones por parte de Rusia, sin que en un primer momento hayan especificado los efectos exactos de estos nuevos bombardeos. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha confirmado en su cuenta de Telegram que los sistemas de defensa antiaérea se han activado por la noche en la capital y ha instado a la población a permanecer en los refugios hasta que cese la alerta. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado en estos últimos días a Rusia de intensificar su ofensiva para intentar demostrar su fuerza de cara a las potenciales negociaciones de paz, por lo que ha instado a sus socios a mantener las medidas de presión política y económica hasta que haya un alto el fuego.