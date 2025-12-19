Ucrania anuncia haber recibido de Rusia otros 1.000 cadáveres

Ucrania anunció el viernes haber recibido de Rusia 1.003 nuevos cuerpos presentados como los de soldados ucranianos muertos en combate, lo que eleva a más de 16.000 el número de restos entregados por Moscú desde comienzos de año.

"Se han llevado a cabo repatriaciones: 1.003 cuerpos fueron devueltos a Ucrania, que, según la parte rusa, pertenecen a militares ucranianos", informó en Telegram el Centro ucraniano encargado de los prisioneros de guerra.

Según el asesor de la presidencia rusa Vladimir Medinski, Moscú recibió por su parte los restos de 26 soldados rusos entregados por Kiev.

Este nuevo intercambio eleva a más de 16.000 el número de cuerpos entregados por Rusia a Ucrania desde principios de año. Ucrania, por su parte, ha devuelto varios cientos a Rusia en el mismo periodo.

Los intercambios de restos de militares muertos y de prisioneros de guerra constituyen los únicos ámbitos de cooperación entre los dos beligerantes, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.