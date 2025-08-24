Ucrania anuncia la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades ucranianas han informado este domingo de la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk, escenario habitual de avances lentos de las fuerzas militares rusas. En concreto, las Fuerzas Armadas ucranianas han capturado las localidades de Mijailivka, Zeleni Hai, Volodimirivka y Novomijailivka, según ha informado el Ministerio de Defensa.

"Estoy activo en las zonas de combate. El frente de Pokrovsk es el más difícil, donde la defensa de la independencia ucraniana y la bandera ucraniana no son solo palabras vacías, sino que nos arriesgamos a diario por algo muy real", ha destacado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksander Sirski, en un mensaje publicado en Facebook en el que recoge los avances ucranianos.

Ucrania ha logrado pequeños avances territoriales en los últimos días en el sureste del país, donde hasta ahora las tropas rusas eran las que avanzaban. El principal foco de combates es la ciudad de Pokrovsk que cita Sirki.