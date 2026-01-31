Ucrania: Apagón en Ucrania en plena ola de frío

Encuentros que ambas partes definieron como "productivos y constructivos". Pero de cara a la nueva ronda negociadora prevista para mañana en Abu Dabi, el líder ucraniano Volodimir Zelensky se muestra escéptico: "Sin un contacto directo a nivel de líderes no se podrá alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones territoriales".

El apagón de gran alcance afectó bombas de agua, calefacción, transporte y servicios esenciales justo en el momento más crítico del invierno, agravando las dificultades de la población en un país ya duramente golpeado por años de bombardeos y por una red eléctrica fuertemente debilitada por la guerra.

Las autoridades ucranianas hablaron de una grave falla técnica en el sistema eléctrico nacional, pero el episodio volvió a poner el foco en la fragilidad de las infraestructuras energéticas incluso durante la tregua sobre los ataques rusos al sector, que por ahora parece mantenerse.

Según el ministro de Energía Denys Shmyhal, se produjo una desconexión simultánea de dos líneas de alta tensión y el colapso provocó un apagón en cascada en la red nacional y la activación de los sistemas de protección automática en las subestaciones, con repercusiones también en Moldavia.

En Kiev, la falta de energía obligó a detener temporalmente toda la red del metro, incluidas las escaleras mecánicas, causando graves inconvenientes a la circulación en la capital.

El suministro a las infraestructuras críticas fue restablecido progresivamente en la capital, en la región de Kiev y en la de Dnipropetrovsk, pero las autoridades advirtieron que la situación sigue siendo frágil.

La tregua energética, limitada y temporal hasta mañana, no impidió nuevas ofensivas sobre otros objetivos: anoche Rusia atacó Ucrania con 85 drones, de los cuales 65 fueron derribados o neutralizados por la defensa aérea, mientras se registraron daños en 13 localidades, según la Fuerza Aérea ucraniana.

El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, habló de los días "más difíciles" para la capital, subrayando cómo el frío extremo y la intensificación de los ataques ponen a dura prueba a la ciudad y cómo los generadores proporcionados por los aliados europeos son hoy esenciales para garantizar los servicios básicos.

En el plano político-diplomático, en Miami se desarrollaron nuevos contactos entre el enviado ruso Dmitriev y responsables estadounidenses en el marco del esfuerzo de mediación de Estados Unidos. Al término de los encuentros, el enviado especial Witkoff señaló que Washington está "alentado" por el diálogo y por el hecho de que Moscú esté trabajando para una solución del conflicto.

En la reunión participaron también el secretario del Tesoro Scott Bessent, Jared Kushner y el asesor principal de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

En paralelo, se espera para mañana en Abu Dabi la reanudación de los contactos directos entre Rusia y Ucrania, que deberían desarrollarse en formato bilateral sin Estados Unidos, en un escenario diplomático aún muy fluido.

Pero si el viaje a Miami del emisario de Putin, Kirill Dmitriev, da esperanzas a Witkoff de que "Rusia esté trabajando para garantizar la paz en Ucrania", Zelensky se muestra en cambio más cauto.

En los últimos días había admitido la distancia entre los negociadores en el principal obstáculo, es decir, la exigencia de Moscú a Kiev de ceder el Donbás. "Sin una reunión con Putin, en mi opinión, por lo que veo, nuestros equipos no podrán ponerse de acuerdo sobre las cuestiones territoriales", sostuvo el líder ucraniano. (ANSA).