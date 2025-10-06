Ucrania aprueba mecanismo para exportar colza y soja sin aranceles

KIEV, 6 oct (Reuters) - Ucrania aprobó una nueva documentación para acompañar a las exportaciones de colza y soja exentas de un nuevo impuesto, informó el sitio web del gobierno, después de que la confusión sobre el gravamen paralizó los envíos de semillas oleaginosas durante el mes pasado.

El Parlamento aprobó en julio un proyecto de ley por el que se imponía un arancel del 10% a las exportaciones de estos dos cultivos oleaginosos, con el objetivo de aumentar el volumen de procesamiento nacional e incrementar los ingresos del presupuesto estatal, lastrado por la guerra con Rusia.

La ley permitía la exportación libre de impuestos a quienes envían semillas oleaginosas de su propia producción, pero no facilitaba una lista de los documentos necesarios para tales envíos.

Las exportaciones de colza en septiembre cayeron casi un 59%, a 201.000 toneladas métricas, tras la introducción del arancel el 4 de septiembre, y se paralizaron durante la mayor parte del mes.

El gobierno dijo que el nuevo procedimiento entraría en vigor tras la publicación oficial y que las exportaciones libres de impuestos serían posibles con un certificado expedido por la Cámara de Comercio de Ucrania.

Los certificados se expedirán para cada envío.

Los agricultores ucranianos han terminado la cosecha de colza de 2025, trillando 3,3 millones de toneladas métricas del producto. Ucrania suele exportar la mayor parte de su producción. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)