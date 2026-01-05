Ucrania apunta a moscú a diario este año, según rusia, en una aparente escalada

5 ene (Reuters) - Ucrania ha atacado Moscú con drones todos los días del año 2026, según los datos publicados ⁠por el Ministerio de Defensa ⁠ruso, en lo que parece suponer una escalada respecto a ataques anteriores más esporádicos sobre la capital rusa.

Solo hasta la medianoche del domingo, ⁠los sistemas ‌de defensa ​antiaérea rusos habían destruido 57 drones sobre la región de Moscú de los 437 ​derribados sobre Rusia, según informó el ministerio en su aplicación de mensajería ‌Telegram.

La actividad diaria sugiere un cambio respecto a ‌patrones anteriores, cuando Moscú era atacada ​de forma más intermitente, a menudo en torno a fechas simbólicas o como forma de señalización más que como una campaña de presión casi rutinaria.

No hubo comentarios inmediatos de Ucrania, pero Kiev ha utilizado cada vez más drones de largo alcance para atacar objetivos en el interior de Rusia.

Ucrania afirma que estos ataques pretenden interrumpir la logística militar y las infraestructuras energéticas, aumentar los ⁠costes del esfuerzo bélico de Moscú y responder a los repetidos ataques rusos con misiles y drones ​en la guerra que Rusia inició hace casi cuatro años.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobyanin, ha informado de múltiples interceptaciones desde Nochevieja, sin dar más detalles.

Rusia suele informar solo del número de drones que sus defensas aéreas dicen haber derribado, no de cuántos lanzó Ucrania, y rara vez revela el alcance total de los daños, a menos que ⁠mueran civiles o se alcancen emplazamientos civiles.

Los ataques han obligado a cerrar temporalmente los aeropuertos ​de Moscú y decenas de otros aeropuertos rusos por motivos de seguridad, según informó en Telegram el organismo ruso de control de la aviación Rosaviatsiya.

La interrupción se produce durante las prolongadas vacaciones de ‍Año Nuevo y Navidad ortodoxa en Rusia, que este año se extienden hasta el 9 de enero, cuando muchos rusos toman vacaciones y viajan dentro y fuera del país, por lo que es uno de los períodos más activos del país para el transporte y el turismo.

Según los ​cálculos de la agencia estatal de noticias RIA, las defensas aéreas rusas interceptaron y destruyeron al menos 1.548 drones ucranianos sobre territorio ruso y la península de Crimea durante la semana pasada. (Información de Lidia Kelly ‍en Melbourne; edición de Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)