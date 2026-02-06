Ucrania: argentino muerto en las filas ucranianas, ya suman al menos cinco

La Agencia Noticias Argentinas indicó que el joven de 27 años falleció durante enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y rusas, en esa ciudad situada en el noroeste de Ucrania. Según un combatiente que participaba de la misma misión, la unidad en la que se encontraba Airala fue detectada durante el avance, tras lo que fue atacada primero con drones y luego con misiles.

Airala era oriundo de Puerto Iguazú, muy cerca de las famosas cataratas homónimas, en el noreste de Argentina, y usaba como seudónimo de guerra "Machete".

Otros argentinos que fallecieron en esa contienda en las filas del ejército ucraniano son José Adrián Gallardo, Ariel Achor, Mariano Franco y Emmanuel Vilte. El deceso del joven de 27 años se suma a la de otros ciudadanos argentinos (ANSA).