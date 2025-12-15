Ucrania: Artículo 5 e ingreso a la UE por el Donbás, dilema para Kiev

Moscú ansía esta zona desde 2014, pero hasta ahora no ha logrado conquistarla militarmente. Por ello, intenta resolverlo por la vía diplomática. Sin embargo, Zelensky no cede: si los ucranianos retroceden, es su razonamiento, entonces los rusos también deben hacerlo en igual medida.

Una oferta que el Kremlin, hasta ahora, nunca ha aceptado, ya que implicaría una pérdida de cara. La única variable que podría romper el estancamiento, en este punto, son las garantías de seguridad.

"Cuanto más Zelensky obtenga por un lado, más podrá ceder por el otro", confía una fuente europea familiarizada con la dinámica de las negociaciones.

En resumen, ahora que la adhesión a la OTAN parece descartada -lo que teóricamente requeriría un cambio constitucional en Ucrania- Kiev pide apoyo real y tangible para evitar una nueva invasión.

El trabajo en este aspecto está avanzando de forma "profunda" y ya estarían discutiendo los detalles: cuántas tropas sobre el terreno y de qué países (Francia y Reino Unido siguen en juego), qué implicaría en la práctica un artículo 5 de la OTAN si Rusia atacara, y qué papel jugarían los Estados Unidos (incluida la solicitud ucraniana de una ratificación por parte del Congreso, a lo cual Trump estaría dispuesto).

Ante un paquete tan robusto, Zelensky, tal vez, podría ceder sobre el Donbás. O al menos, esa era la atmósfera antes de la cumbre en Berlín. Pero la última encuesta muestra que el 75% de los ucranianos está en contra de un retiro de Donetsk, aunque apoyarían un congelamiento del conflicto en el actual frente.

Estados Unidos insiste en que la opción de una zona franca en el Donbás fue, de hecho, discutida y que las garantías de seguridad serán "fuertes". Esto confirmaría el enfoque mencionado.

La línea de contacto, sea cual sea el acuerdo, será monitoreada, y la UE ha expresado su disposición para hacer su parte, poniendo a disposición sus satélites para certificar posibles violaciones al alto el fuego.

Otro tema es el límite impuesto al ejército ucraniano. Se habló de 600.000 efectivos, luego de 800.000. Ahora, al parecer, la atención está centrada en el término "en tiempos de paz". Los asesores militares consideran que 600.000 hombres bien entrenados y equipados podrían ser más que suficientes para Ucrania (el triple de lo que tiene Francia), que de otro modo tendría serios problemas para mantener una fuerza tan grande.

Pero, claro, en tiempos de paz. Con el acuerdo de que, en caso de problemas, el reclutamiento aumentaría rápidamente.

Para cerrar el círculo, el ingreso "rápido" de Ucrania a la Unión Europea, ya en 2027. Sobre el papel, esto parece imposible. Primero: Hungría vetó la apertura de los capítulos de negociación (y algunos dicen que no es el único, aunque sí el más visible). Segundo: el proceso de adhesión se basa en el mérito, y no hay manera de acelerar tanto los plazos.

"Si Estados Unidos tiene este interés, deberían presionar a nuestro Estado miembro que se opone", comentó la Alta representante de la UE, Kaja Kallas.

Sin embargo, el "invitado de piedra" en Berlín sigue siendo el Kremlin. Incluso si Zelensky y Trump logran llegar a un acuerdo final, no está garantizado que Putin acepte. Los Estados Unidos se muestran optimistas, los europeos no tanto. Porque saben cómo terminó la última vez. (ANSA).