Ucrania asegura que ha inutilizado el triple oleoducto del 'Anillo' en la región de Moscú

MADRID, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Los servicios de Inteligencia de Ucrania han anunciado este sábado que sus equipos especiales han conseguido sabotear con éxito el triple oleoducto del 'Anillo', en la región de Moscú, considerado como una vía de suministro clave para el Ejército ruso. "El 31 de octubre, fuerzas especiales de la Inteligencia Militar de Ucrania (GUR) llevaron a cabo una operación de sabotaje en el oleoducto del 'Anillo', en el distrito de Ramenski, región de Moscú", ha anunciado el GUR en la plataforma de mensajería Telegram. "Como resultado, los tres oleoductos por los que los rusos transportaban gasolina, diésel y combustible de aviación para el ejército de ocupación explotaron simultáneamente", de acuerdo con el comunicado de este sábado. "Ni las defensas antidrones ni los guardias armados pudieron detenerlo: las tres líneas explotaron simultáneamente, dejando todo el oleoducto inoperable", han añadido sobre el ataque contra una infraestructura de más de 400 kilómetros de longitud que distribuía el combustible desde refinerías de Riazan, Nizhni Nóvgorod y Moscú. El oleoducto tenía una capacidad de bombeo de hasta tres millones de toneladas de combustible para aviación, hasta 2,8 millones de toneladas de diésel y hasta 1,6 millones de toneladas de gasolina. Rusia no se ha pronunciado sobre este incidente y se ha limitado a confirmar el derribo de 98 drones ucranianos en las últimas horas, seis de ellos cuando se aproximaban a Moscú, según anunció el alcalde de la ciudad, Sergei Sobianin. El viernes por la noche se produjo un apagón generalizado en Zhukovski, al sureste de Moscú, que la administración municipal atribuyó a una desconexión automática del sistema. El distrito vecino de Ramenskoye también fue atacado, según la agencia rusa Interfax, sin víctimas.