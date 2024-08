Ucrania asegura que "respeta" el derecho humanitario en su incursión en Rusia

Ucrania "respeta estrictamente el derecho humanitario" internacional en su incursión en Rusia lanzada esta semana, aseguró un alto responsable de seguridad ucraniano a la AFP.

"Es muy importante que Ucrania no viole ninguna convención, respetamos estrictamente el derecho humanitario: no ejecutamos prisioneros, no violamos mujeres, no saqueamos", detalló el sábado por la noche este responsable, bajo condición de anonimato.

AFP