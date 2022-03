Ucrania asegura que Zelenski y Putin van a reunirse cara a cara "pronto"

El asesor de la Presidencia de Ucrania Mijailo Podoliak, al frente de la delegación ucraniana que negocia con la rusa el fin del conflicto en el país europeo, ha asegurado que los presidentes Volodimir Zelenski y Vladimir Putin van a reunirse cara a cara "pronto".

"Esto llegar√° pronto", ha asegurado Podoliak en una entrevista concedida a la cadena estadounidense PBS, donde ha incidido en que una eventual reuni√≥n de ambos mandatarios "es la √ļnica manera de acabar" con el conflicto.

"La √ļnica opci√≥n para acabar con esta guerra son conversaciones directas entre los dos presidentes, y en eso es en lo que trabajamos con estas negociaciones", ha detallado, en alusi√≥n a las rondas de conversaciones, cuatro por el momento, celebradas entre las delegaciones ucraniana y rusa para acercar posturas.

Seg√ļn Podoliak, ambas partes trabajan en la elaboraci√≥n de documentos que Zelenski y Putin puedan discutir m√°s en profundidad y, finalmente, firmar.

En referencia al desarrollo de estas conversaciones, el negociador jefe ucraniano ha asegurado que la parte rusa ha "ajustado" sus posicionamientos, a su juicio porque la batalla "no va de acuerdo a lo que habían planeado".

"Rusia, al principio, hablaba sobre ultimátums (...) ha habido una llamada de atención y sus posiciones se han suavizado significativamente", ha afirmado.

Podoliak tambi√©n ha hablado sobre un eventual alto el fuego pactado por ambas partes durante las conversaciones y ha se√Īalado que Ucrania tiene "confianza" en este cese porque "los rusos han usado todos los recursos que planeaban utilizar en esta guerra". "No tienen reservas", ha precisado.

"Planeaban mover sus efectivos, hacerse con el mayor territorio posible en tres días y básicamente tener una guerra relámpago. No lo hicieron y no lo harán", ha indicado, antes de resaltar que las tropas rusas están "atascadas" luchando en sus posiciones actuales "y no tienen ninguna posibilidad de adentrarse más en territorio ucraniano".