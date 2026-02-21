Ucrania ataca a un fabricante de misiles balísticos en el interior de Rusia, dice Kiev

KIEV, 21 feb (Reuters) - Ucrania golpeó una planta rusa de fabricación de misiles balísticos en un ataque ‌con misiles en la remota ‌región ⁠de Udmurtia, informó el sábado el Estado Mayor ucraniano.

Ucrania dice que sus fuerzas atacaron la planta que fabrica misiles rusos, incluidos ​los misiles ⁠de ⁠corto alcance Iskander y los intercontinentales Topol-M, en Votkinsk, al este de Moscú ​y a unos 1.400 km de Ucrania.

En un comunicado publicado en ‌la aplicación de mensajería Telegram, dijo que las ​fuerzas ucranianas utilizaron misiles de crucero ​Flamingo de fabricación nacional lanzados desde tierra. El ataque provocó un incendio en el lugar, informó el Ejército ucraniano.

Alexander Brechalov, gobernador de la región de Udmurtia en Rusia, había dicho anteriormente que una instalación de la zona había sido atacada durante la ​noche con drones.

"Se han producido daños y heridos como consecuencia", dijo Brechalov en un video publicado en ⁠la aplicación Telegram. No proporcionó más detalles.

El aeropuerto de la principal ciudad de Udmurtia, Izhevsk, ‌y los de ciudades de regiones cercanas suspendieron sus operaciones, informó la autoridad de aviación civil Rosaviatsiya.

El canal ruso no oficial de Telegram SHOT, que a menudo cita a contactos en los servicios de seguridad, dijo que los residentes de Votkinsk informaron haber oído al menos tres explosiones y el zumbido de drones.

Rusia utiliza ‌sus misiles balísticos para reforzar sus ataques con drones contra la infraestructura energética ucraniana, dejando ⁠sin electricidad y calefacción a millones de personas en toda Ucrania durante ‌los fríos meses de invierno.

Ucrania está atacando cada vez ⁠más las infraestructuras militares y energéticas en el interior ⁠de Rusia. Kiev dice que atacar a los productores de armas y al sistema energético que alimenta al Ejército ruso es la mejor manera de ganar ventaja sobre su enemigo más grande, ahora que la guerra entra en ‌su quinto año la próxima semana.

El ​Ejército ucraniano dijo que también había atacado una planta de procesamiento de gas en la región rusa de Samara. Las autoridades rusas de la región de Samara no informaron de dicho ataque. (Reporte de ‌Olena Harmash, edición de Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)