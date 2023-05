Ucrania ataca con drones instalaciones rusas de oleoductos: medios

Por Guy Faulconbridge y Alexander Marrow

MOSC脷, 27 mayo (Reuters) - Ucrania atac贸 el s谩bado instalaciones de oleoductos en el interior de Rusia con una serie de aviones no tripulados, entre ellas una estaci贸n del oleoducto de Druzhba, y sus bombardeos causaron al menos dos muertos, informaron funcionarios y medios de comunicaci贸n rusos.

Los ataques ucranianos con aviones no tripulados dentro de Rusia han aumentado en las semanas recientes, y el New York Times inform贸 de que los servicios de inteligencia estadounidenses creen que Ucrania estuvo detr谩s de un ataque con aviones no tripulados contra el Kremlin a principios de este mes.

Ucrania no ha reconocido p煤blicamente haber lanzado ataques contra objetivos dentro de Rusia. El Ministerio de Defensa ucraniano no respondi贸 inmediatamente a una solicitud de comentarios el s谩bado.

En la regi贸n de Tver, al noroeste de Mosc煤, dos drones atacaron una estaci贸n que da servicio al oleoducto Druzhba (Amistad), uno de los mayores del mundo, seg煤n el diario Kommersant.

El ayuntamiento de Tver inform贸 de que un dron se hab铆a estrellado cerca de la localidad de Erokhino, a unos 500 kil贸metros de la frontera con Ucrania.

El canal de Telegram Baza, que cuenta con buenas fuentes entre los servicios de seguridad rusos, afirm贸 que los drones atacaron una estaci贸n que da servicio al oleoducto de Druzhba.

En la regi贸n rusa de Belgorod, los bombardeos ucranianos mataron al menos a una persona e hirieron a tres, entre ellas una chica de 15 a帽os y uno de 17, seg煤n dijo Vyacheslav Gladkov, gobernador de la regi贸n.

Gladkov, cuya regi贸n limita con Ucrania y fue objetivo de los combatientes proucranianos esta semana, dijo que tambi茅n result贸 da帽ada una l铆nea el茅ctrica. En la regi贸n de Kursk, un trabajador de la construcci贸n muri贸 en un bombardeo cerca de la frontera con Ucrania, seg煤n el gobernador local.

Druzhba, construido por la Uni贸n Sovi茅tica, tiene capacidad para bombear m谩s de 2 millones de barriles diarios (bpd), pero se ha infrautilizado desde que Europa redujo sus importaciones de energ铆a rusa despu茅s de que el presidente Vladimir Putin envi贸 tropas a Ucrania el a帽o pasado.

El operador ruso de oleoductos Transneft hab铆a dicho a principios de este mes que un punto de llenado en Druzhba, en una regi贸n rusa fronteriza con Ucrania, hab铆a sido atacado. (Escrito por Alexander Marrow en Londres y Guy Faulconbridge en Mosc煤; editado en espa帽ol por Javier L贸pez de L茅rida)

