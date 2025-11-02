Ucrania ataca con drones un puerto petrolero ruso clave; al menos un buque es alcanzado

MOSCÚ/KIEV, 2 nov (Reuters) - Un ataque ucraniano con drones alcanzó el domingo uno de los principales puertos petroleros rusos del mar Negro, provocando un incendio y dañando al menos un barco, en un intento de Kiev de socavar el esfuerzo bélico de Rusia atacando sus infraestructuras energéticas.

Ucrania lleva varios meses atacando refinerías, depósitos y oleoductos rusos en un intento de minar la economía rusa.

Las imágenes difundidas por los canales de noticias rusos y ucranianos en Telegram parecían mostrar una terminal y un petrolero en llamas por la noche. Reuters no pudo verificar de inmediato el momento o la ubicación de las imágenes.

Las autoridades rusas dijeron que dos buques extranjeros habían resultado dañados en el ataque a Tuapsé, una de las mayores terminales petroleras del mar Negro, provocando un incendio.

"Como resultado del ataque con drones al puerto de Tuapsé en la noche del 2 de noviembre, dos barcos civiles extranjeros resultaron dañados", dijo en un comunicado el cuartel general operativo de emergencia de la región de Krasnodar.

INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINAL DAÑADA

El cuartel general operativo afirmó que no había víctimas entre las tripulaciones de los barcos y que todos los incendios habían sido extinguidos, pero que "los edificios y la infraestructura de la terminal" habían sufrido daños.

El Estado Mayor de Kiev afirmó en un comunicado que sus fuerzas habían golpeado la infraestructura de la refinería de petróleo de Tuapsé. Un funcionario del servicio de seguridad nacional ucraniano SBU dijo que cinco ataques con drones registrados en una terminal petrolera habían dañado un petrolero, la infraestructura de carga y los edificios portuarios cercanos.

El puerto alberga la terminal petrolera del mar Negro de Tuapsé y una refinería de petróleo controlada por la mayor petrolera rusa, Rosneft. Ucrania ha atacado la refinería con varios drones este año.

Reuters no pudo determinar de inmediato si la terminal estaba operativa tras el ataque.

La planta de Tuapsé, orientada a la exportación y con una capacidad de procesamiento de 240.000 barriles de petróleo al día (bpd), produce nafta, fuelóleo, gasóleo de vacío y diésel de alto contenido en azufre. Suministra principalmente a China, Malasia, Singapur y Turquía.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el domingo que las unidades de defensa antiaérea destruyeron un total de 283 drones ucranianos.

Kiev afirma que sus ataques con drones contra la infraestructura energética rusa son una represalia por los ataques rusos a su red eléctrica.

Rusia ha estado golpeando los sistemas de energía y calefacción de Ucrania, argumentando que estas infraestructuras civiles son un objetivo legítimo porque ayudan al esfuerzo bélico ucraniano.

Cerca de 60.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico tras el ataque aéreo ruso nocturno contra la región ucraniana de Zaporiyia, situada en la línea del frente, y dos personas murieron en la región meridional de Odesa, según informaron el domingo las autoridades ucranianas.

En Rusia, se encontraron restos de drones en cinco asentamientos del distrito municipal de Tuapsé, que dañaron las ventanas de algunos pisos y casas. No se registraron heridos, aunque la estación de ferrocarril de Tuapsé sufrió algunos daños menores, según la administración regional.

El ataque nocturno obligó a cerrar temporalmente decenas de aeropuertos rusos, principalmente en el sur y el oeste del país, por motivos de seguridad, informó en Telegram el organismo ruso de control de la aviación Rosaviatsiya. (Reporte de Lidia Kelly en Melbourne, Maxim Rodionov en Londres y redacciones de Moscú y Kiev; Escrito por Guy Faulconbridge; Editado en Español por Ricardo Figueroa)