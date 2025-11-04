Ucrania ataca con drones una planta petroquímica en Bashkortostán, según Rusia

4 nov (Reuters) - Un ataque de un dron ucraniano dañó la planta petroquímica de Sterlitamak, en el interior de Rusia, provocando el derrumbe parcial de una instalación de tratamiento de aguas, pero sin causar heridos, informaron el martes autoridades regionales.

La planta, situada en la región de Bashkortostán, a unos 1500 kilómetros de la frontera ucraniana en los montes Urales, funcionaba sin interrupción, según dijo el jefe de la región de Bashkortostán en la aplicación de mensajería Telegram.

Añadió que los dos drones implicados en el ataque nocturno fueron destruidos.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en su informe diario que, además de los dos drones derribados sobre la región de Bashkortostán, sus sistemas de defensa destruyeron 83 drones sobre otras siete regiones rusas.

El gobierno de la ciudad de Sterlitamak, donde se encuentra la planta, dijo que los cinco trabajadores que se encontraban dentro no resultaron heridos.

No hubo comentarios inmediatos de Ucrania.

Kiev ha intensificado los ataques con misiles y aviones no tripulados de largo alcance dentro de Rusia, atacando refinerías de petróleo, depósitos y centros logísticos que, según afirma, alimentan la maquinaria bélica del Kremlin.

Moscú califica los ataques de terrorismo, pero Ucrania afirma que son legítima defensa en la guerra que Rusia inició en febrero de 2022.

(Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)