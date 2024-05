Ucrania ataca con drones una refinería rusa situada a 1.500 kilómetros de la frontera común

Las fuerzas de Ucrania han llevado a cabo este jueves un ataque con dron contra una refinería situada en la región rusa de Baskortostán, a unos 1.500 kilómetros de la frontera común, en lo que supone el ataque a mayor distancia en territorio ruso desde el inicio de la invasión del Ejército de Rusia en febrero de 2022.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia ucraniana de noticias Ukrinform han indicado que el ataque ha impactado en una refinería de Gazprom y han destacado que es una de las principales plantas de producción de esta empresa en el país.

Así, han incidido en que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) "demuestra nuevamente que tiene recursos tecnológicos poderosos que ayudan a dar golpes dolorosos al enemigo". "Esto significa que las refinerías y depósitos de petróleo rusos que operan para el complejo militar no están a salvo ni en zonas alejadas de la retaguardia", han zanjado.

Por su parte, el gobernador de Baskortostán, Radi Jabirov, ha confirmado el ataque contra "la zona industrial" de la ciudad de Salavat. "La empresa opera con normalidad", ha señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram.

El departamento regional del Ministerio de Situaciones de Emergencias han recalcado que los bomberos trabajan en la zona y ha afirmado que el ataque no ha provocado un incendio y que "no hay víctimas". "No hay ninguna amenaza a los residentes de la ciudad", ha asegurado.

