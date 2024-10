Ucrania ataca con drones varias fábricas de alcohol rusas, según altos cargos rusos

22 oct (Reuters) -

Varios ataques de drones ucranianos durante la noche provocaron una explosión y un incendio en una planta de fabricación de etanol y dañaron otras dos empresas productoras de alcohol en Rusia, informaron el martes fuentes oficiales rusas.

Una explosión sacudió la planta bioquímica Biokhim en la región rusa de Tambov, provocando un incendio de corta duración, dijo el gobernador de Tambov, Maxim Yegorov, en la aplicación de mensajería Telegram.

"Según la información preliminar, no hay víctimas, dijo Yegorov .

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus unidades de defensa antiaérea destruyeron un total de 18 drones ucranianos, pero no mencionó Tambov en su recuento.

Biokhim, en la región de Tambov, a unos 450 km al sureste de Moscú, es uno de los fabricantes rusos más antiguos de "productos de importancia estratégica para el Estado", principalmente etanol, según la página web de la empresa.

El gobernador de la región de Tula, que limita al norte con Moscú, dijo el martes que un ataque de drones ucranianos dañó dos destilerías, en la localidad de Yefremov y en el pueblo de Luzhkovski.

No hubo heridos, dijo el gobernador de Tula, Dmitri Miliayev, en Telegram, y añadió que la situación estaba "bajo control". No estaba claro de inmediato la magnitud de los ataques y Miliayev no dio más detalles.

Otro ataque de drones ucranianos dañó una sala de calderas y un edificio no residencial en la región occidental rusa de Briansk, que hace frontera con Ucrania, según su gobernador.

No hubo heridos como resultado del ataque, dijo el gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, en Telegram.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania. Kiev ha dicho a menudo que sus ataques aéreos dentro de Rusia tienen como objetivo infraestructuras clave para los esfuerzos bélicos rusos y son una respuesta a los incesantes bombardeos de Moscú sobre territorio ucraniano.

(Información de Lidia Kelly en Melbourne; editado por Michael Perry; editado en español por Javi West Larrañaga)

