Ucrania ataca Moscú de noche con drones y provoca un incendio industrial en Tula, según Rusia

24 dic (Reuters) - Ataques nocturnos con drones ucranianos tuvieron como objetivo Moscú y provocaron un incendio industrial en la región de Tula, situada justo al sur de la capital rusa, dijeron el miércoles las autoridades regionales.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobyanin, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que al menos tres drones que apuntaban a Moscú fueron derribados.

Dijo que los servicios de emergencia fueron enviados a los lugares donde cayeron los restos de los drones, pero no informó inmediatamente de ningún daño.

Dos de los cuatro principales aeropuertos que dan servicio a la capital limitaron sus operaciones, dijo la autoridad rusa de aviación civil en Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus unidades de defensa aérea destruyeron 172 drones ucranianos durante la noche, casi la mitad de ellos sobre regiones fronterizas con Ucrania.

Los restos de un dron ucraniano derribado provocaron un incendio en un polígono industrial de la región rusa de Tula, dijo en Telegram el gobernador de Tula, Dmitri Milyaev.

Milyaev no dio detalles sobre la instalación industrial.

Milyaev dijo que las unidades de defensa antiaérea rusas destruyeron 12 drones ucranianos sobre la región.

En respuesta a los continuos ataques rusos contra Ucrania, Ucrania ha intensificado los ataques con aviones no tripulados en el interior de Rusia, afirmando que tiene como objetivo instalaciones militares, energéticas y logísticas para perturbar el esfuerzo bélico de Moscú.