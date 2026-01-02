Ucrania ataca solo "objetivos militares", dice su ejército a AFP tras acusaciones rusas

Ucrania solo ataca "objetivos militares", dijo el viernes un portavoz de su ejército a AFP después de que Moscú acusara a Kiev de matar a 27 personas en una acción con drones contra un café y un hotel en un territorio ocupado

La cancillería rusa acusó a Ucrania de "torpedear deliberadamente" con esta acción la búsqueda de soluciones pacíficas, en medio de las maniobras diplomáticas de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de conflicto

"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania se adhieren a las normas del derecho humanitario internacional y atacan exclusivamente objetivos militares del enemigo", afirmó su portavoz Dmitro Lijovi

Una fuente en el seno de las fuerzas armadas ucranianas confirmó el ataque a AFP, pero subrayó que estuvo dirigido a una agrupación de soldados rusos en una zona cerrada al acceso civil

Rusia acusó el jueves a Kiev de haber atacado un café y un hotel durante las celebraciones de Año Nuevo en el pueblo de Jorli, situado en una pequeña península de la costa del mar Negro, en la parte ocupada de la región ucraniana de Jersón

Según el gobernador de la región de Jersón nombrado por Moscú, Vladimir Saldo, murieron 27 civiles, incluidos dos niños. Un balance anterior informó de 24 muertos

La cancillería rusa acusó a Kiev de "torpedear deliberadamente cualquier intento de buscar soluciones pacíficas al conflicto" con sus ataques con drones

Por su parte, Kiev acusó a Moscú de intentar socavar el proceso diplomático con "desinformación"

Rusia ha "recurrido en repetidas ocasiones a la desinformación y a declaraciones falsas, en particular con el objetivo de influir en los socios internacionales de Ucrania y en el curso de las negociaciones de paz", según Lijovi

Las acusaciones se producen en un contexto de intensos esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra, desencadenada hace casi cuatro años por la invasión rusa de Ucrania