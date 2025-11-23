Ucrania ataca una central eléctrica y de calefacción rusa en la región de Moscú

Por Guy Faulconbridge y Lucy Papachristou

MOSCÚ, 23 nov (Reuters) -

Ucrania atacó el domingo con drones una central eléctrica y de calefacción en la región de Moscú, provocando un gran incendio y dejando sin suministro a miles de personas, en uno de los mayores ataques de Kiev hasta la fecha contra una instalación energética en el interior de Rusia.

En el cuarto año del conflicto europeo más letal desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia ha estado golpeando la infraestructura eléctrica y de calefacción de Ucrania, mientras que Kiev se ha centrado hasta ahora en las refinerías de petróleo, las terminales de exportación de crudo y los oleoductos rusos.

No obstante, a primera hora del domingo, drones ucranianos atacaron la central eléctrica de Shatura, a unos 120 kilómetros al este del Kremlin, según declaró el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov.

Un video difundido en Telegram mostró bolas de llamas y humo negro que se elevaban hacia el cielo nocturno desde la central eléctrica. Reuters pudo confirmar la ubicación, aunque no la fecha de la grabación.

"Algunos de los drones fueron destruidos por las fuerzas de defensa antiaérea. Varios cayeron en el territorio de la central. Se declaró un incendio en las instalaciones", declaró Vorobyov.

Según indicó, se conectó energía de reserva y se estaban desplegando sistemas móviles de calefacción en la zona, donde la temperatura rondaba el punto de congelación.

"Se está haciendo todo lo posible para restablecer con rapidez el suministro de calor", declaró Vorobyov. La ciudad de Shatura tiene unos 33.000 habitantes.

Un residente local dijo que no había calefacción. Tres transformadores de la central eléctrica se incendiaron, según el diario Kommersant, citando al Ministerio de Emergencias.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania.

En las últimas semanas y meses se han producido repetidos cortes de electricidad y calefacción en algunas partes de Ucrania debido a los ataques rusos. Kiev ha intentado socavar la economía de guerra rusa atacando sus ingresos petroleros.

Ucrania también ha atacado algunas instalaciones eléctricas y de calefacción en regiones ucranianas controladas por las fuerzas rusas y en regiones rusas vecinas de Ucrania, pero hasta ahora no ha infligido daños importantes a las centrales eléctricas y de calefacción que abastecen a Moscú y la región circundante, que tiene una población de más de 22 millones de habitantes.

El Ministerio de Defensa ruso declaró el domingo que había derribado 75 drones ucranianos, 36 de ellos sobre el mar Negro y varios sobre la región de Moscú. El aeropuerto ruso de Vnukovo interrumpió los vuelos el domingo durante cerca de una hora antes de restablecerlos.

La central eléctrica de Shatura, una de las más antiguas de Rusia, fue fundada bajo el mandato de Vladimir Lenin tras la revolución bolchevique, y solía funcionar con turba. Ahora utiliza sobre todo gas natural.

(Reportaje de Guy Faulconbridge en Moscú, Lucy Papachristou en Tiflis y Tiffany Le en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)