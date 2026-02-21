Ucrania ataca una importante instalación industrial en el interior de Rusia

KIEV, Ucrania (AP) — Drones ucranianos alcanzaron el sábado una instalación industrial en el interior de Rusia, y un canal de noticias ruso reportó que el objetivo del ataque era una importante fábrica estatal de misiles

El operativo se llevó a cabo en la república de Udmurtia y dejó 11 heridos, tres de los cuales fueron hospitalizados, según explicó en Telegram Serguéi Bagin, el ministro de Salud local

“Una de las instalaciones de la república fue atacada por drones” lanzados por Ucrania, señaló el jefe regional, Alexander Brechalov, en otra publicación en Telegram. El incidente causó heridos y daños, agregó sin identificar el lugar donde se produjo ni ofrecer más detalles

Astra, un canal de noticias ruso no oficial en Telegram, informó que drones ucranianos alcanzaron la Planta de Construcción de Maquinaria de Votkinsk, una importante empresa estatal de defensa. Astra indicó que su información se basaba en un análisis de las imágenes grabadas por residentes locales

Las autoridades ucranianas no realizaron comentarios al respecto

La fábrica de Votkinsk, a más de 1.400 kilómetros (870 millas) de Ucrania, produce misiles balísticos Iskander, que suelen emplearse en las ofensivas rusas contra el país, así como misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear

Otros canales de noticias rusos publicaron videos y fotos que, según dijeron, provenían de residentes de Votkinsk y mostraban humo negro en una zona industrial y ventanas reventadas en edificios

SHOT, otro canal ruso no oficial en Telegram que a menudo cita fuentes en los servicios de seguridad, reportó que residentes en Votkinsk dijeron haber escuchado al menos tres explosiones durante la noche, además de lo que creyeron que era el zumbido de aviones no tripulados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa