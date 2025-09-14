Ucrania ataca una importante refinería rusa con un gran asalto de drones

MOSCÚ, 14 sep (Reuters) - Ucrania lanzó un gran ataque con al menos 361 aviones no tripulados contra Rusia durante la noche, provocando un breve incendio en la vasta refinería de petróleo de Kirishi, en el noroeste de Rusia, informaron el domingo las autoridades rusas, que no reportaron heridos.

Mientras las grandes potencias hablan de cómo poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra de los drones se ha recrudecido con el derribo de aviones no tripulados rusos en Polonia, miembro de la OTAN, y los ataques de Ucrania contra refinerías y oleoductos en Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que al menos 361 drones habían sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea rusos, incluidas cuatro bombas aéreas guiadas y un misil HIMARS de fabricación estadounidense. No dio detalles sobre la ubicación de los ataques.

La refinería Kirishinefteorgsintez de Surgutneftegaz, una de las dos refinerías más importantes de Rusia, fue uno de los objetivos atacados por los drones ucranianos, informaron fuentes oficiales rusas.

Alexander Drozdenko, gobernador de la región de Leningrado, dijo que tres drones habían sido destruidos en la zona de Kirishi y que se había apagado un incendio provocado por la caída de escombros.

No hubo heridos.

El mando ucraniano de drones confirmó que había atacado la refinería y afirmó que había "llevado a cabo un ataque con éxito".

Reuters no pudo verificar de inmediato la magnitud de los daños, si los hubo, en la refinería.

Kirishi refina unos 17,7 millones de toneladas métricas al año (355.000 barriles al día) de crudo ruso, o el 6,4% del total del país.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado la presión sobre los países de la OTAN para que endurezcan las sanciones energéticas a Rusia en un intento de recortar sus ingresos y ayudar a poner fin a la guerra con Ucrania, un conflicto que el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha esforzado por cerrar.

Trump dijo el sábado que Estados Unidos está dispuesto a imponer nuevas sanciones energéticas a Rusia, pero solo si todas las naciones de la OTAN dejan de comprar petróleo ruso y aplican medidas similares.

La UE se aferra a su plazo para eliminar gradualmente las importaciones rusas de petróleo y gas para 2028, según decidió la semana pasada, a pesar de la presión de Estados Unidos para que actúe con mayor rapidez.

Rusia dijo el domingo que había disparado un misil de crucero hipersónico Zircon (Tsirkon) contra un objetivo en el mar de Barents y que cazabombarderos supersónicos Sukoi Su-34 habían realizado ataques en el marco de maniobras militares conjuntas con Bielorrusia.

Una compañía petrolera de la región rusa de Bashkortostán mantendrá sus niveles de producción a pesar del ataque de un dron el sábado, declaró el gobernador regional Radiy Khabirov. (Reporte de Reuters en Moscú; |Editado en Español por Ricardo Figueroa)