Ucrania: ataque de Kiev a oleoducto Druzhba, ira de Budapest

“La realidad física y geográfica es que sin este oleoducto, el suministro seguro a nuestros países es simplemente imposible”, declararon los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Péter Szijjártó y Juraj Blanár, en una carta a la Comisión Europea.

Budapest y Bratislava mantienen relaciones cordiales con el Kremlin incluso después del ataque militar del presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania.

Pero la noticia del posible ataque parece haber desatado la ira del gobierno húngaro, que afirma que es la tercera vez en pocos días que la instalación es atacada.

“Este es otro ataque a la seguridad energética de nuestro país”, declaró Budapest.

“Otro intento de arrastrarnos a la guerra”, bramó el ministro de Asuntos Exteriores de Budapest.

Luego, el premier húngaro, Viktor Orbán fue aún más lejos: según un comunicado de su partido, Fidesz, afirmó haber informado del ataque a Donald Trump y haber recibido declaraciones de apoyo del mandatario estadounidense.

Las exportaciones de hidrocarburos son un componente clave de la economía rusa, y en un intento por reducir los fondos disponibles para las fuerzas invasoras del Kremlin, el ejército de Kiev lleva tiempo atacando refinerías y otras infraestructuras energéticas en territorio ruso.

Según informes de medios internacionales, un funcionario ucraniano afirmó que las tropas de Kiev atacaron la estación de bombeo de Unecha, en la región rusa de Briansk, un tramo clave del oleoducto Druzhba de la era soviética.

Por su parte, el gobernador ruso local aseveró que un bombardeo ucraniano provocó un incendio en una "infraestructura de combustible" no especificada en esa misma zona.

Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, la UE redujo sus importaciones de gas y petróleo desde Rusia y pretende eliminarlas gradualmente para finales de 2027.

Sin embargo, Hungría y Eslovaquia se resisten a ese plan.

