Ucrania: ataque masivo de drones rusos ataca Odesa

Las autoridades ucranianas lo informaron, según reporta el portal de The Kyiv Independent.

Rusia envió un enjambre de 50 drones sobre la ciudad en un ataque que comenzó poco después de las 2:00 a. m., hora local del martes. Las explosiones hirieron a 23 personas, nueve de las cuales fueron hospitalizadas, escribió el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper. Los ataques dañaron docenas de edificios residenciales, una guardería y una iglesia.

"Los equipos de rescate han extraído a 14 personas, incluido un niño. Se cree que aún hay más personas atrapadas bajo los escombros", escribió Kiper.

Odesa fue la ciudad ucraniana más afectada durante la noche. La Fuerza Aérea ha reportado un total de 165 drones rusos en el espacio aéreo ucraniano, incluyendo 24 ataques en 14 lugares, así como nueve casos de caída de restos de drones sobre edificios en todo el país.

Asimismo, los rusos atacaron de nuevo una central eléctrica en Odesa, causando daños colosales. Lo informó la oficina de prensa de DTEK, el mayor inversor privado en el sector energético de Ucrania, según informó Ukrainska Pravda.

"La destrucción es colosal y las reparaciones tardarán mucho tiempo en restablecer el funcionamiento de los equipos", se lee en el comunicado.

Esta mañana, el ejército ruso atacó infraestructuras en la región de Lviv. RBC Ucrania informó al respecto, citando el canal de Telegram de Maksym Kozytsky, jefe de la Administración Militar Regional de Leópolis. Según datos preliminares, no hubo víctimas ni heridos. (ANSA).