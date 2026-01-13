Ucrania: Ataque ruso con 300 drones y más de 20 misiles, 4 muertos

Cuatro personas murieron en la región oriental de Járkov, donde se incendió un incendio en un centro postal y los rescatistas ayudaron a los supervivientes con farolas en medio de gélidas temperaturas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que cientos de miles de hogares cerca de Kiev se quedaron sin electricidad tras los ataques y volvió a instar a sus aliados a reforzar los sistemas de defensa aérea de su país.

"El mundo puede responder a este terrorismo ruso con nuevos paquetes de asistencia para Ucrania", escribió Zelenski en redes sociales. "Rusia debe aprender que el frío no le ayudará a ganar la guerra", añadió.

Las autoridades de Kiev y la región circundante implementaron cortes de electricidad de emergencia en las horas posteriores al ataque, alegando que las gélidas temperaturas estaban complicando su trabajo.

DTEK, el mayor proveedor de energía de Ucrania, informó que las fuerzas rusas habían atacado una de sus centrales eléctricas, el octavo ataque de este tipo desde octubre.

El operador no reveló cuál de sus plantas fue atacada, pero afirmó que Rusia había atacado sus centrales eléctricas más de 220 veces desde que Moscú invadió Ucrania en 2022.

Moscú ha bombardeado Ucrania con bombardeos diarios de drones y misiles en los últimos meses, dirigidos contra infraestructuras energéticas y cortando la electricidad y la calefacción en pleno invierno.

La fuerza aérea ucraniana informó que el bombardeo del martes incluyó 25 misiles y 293 drones. El gobernador de Járkov dio la cifra de muertos y añadió que seis personas resultaron heridas en el ataque nocturno a las afueras de la principal ciudad de la región, también llamada Járkov.

En un vídeo publicado por la fiscalía regional, se podía ver a trabajadores de emergencia con cascos blancos trepando entre los restos aún humeantes de un edificio ocupado por la empresa postal Nova Poshta.

En la segunda ciudad más grande de Ucrania, el alcalde de Járkov, Igor Terekhov, informó que un dron ruso de largo alcance impactó un centro médico infantil, provocando un incendio. No se reportaron víctimas.

Los ataques nocturnos también afectaron a otras regiones, incluida la ciudad sureña de Odesa. Edificios residenciales, un hospital y una guardería resultaron dañados, con al menos cinco personas heridas en dos oleadas de ataques, según informó el gobernador regional, Sergiy Lysak.

El uso por parte de Rusia la semana pasada de un misil balístico Oreshnik con capacidad nuclear contra Ucrania provocó la condena de los aliados de Kiev, incluido Washington, que lo calificó de "escalada peligrosa e inexplicable de esta guerra".

Moscú declaró el lunes que el misil impactó en una fábrica de reparación de aviones en la región de Lviv y que fue disparado en respuesta al intento de Ucrania de atacar una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, una afirmación que Kiev niega y que Washington ha declarado no creer que haya ocurrido. (ANSA).