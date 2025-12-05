Ucrania aumenta procesamiento de colza y soja por disminución de cosecha de girasol, dice analista

KIEV, 5 dic (Reuters) - Una fuerte caída de la cosecha de semillas de girasol en 2025, combinada con la introducción de derechos de exportación sobre las semillas oleaginosas, dará lugar a un alza del procesamiento nacional de colza y soja, cuyo volumen puede superar las exportaciones, dijo el viernes el analista ASAP Agri.

Ucrania es el principal exportador mundial de aceite de girasol, pero la producción puede disminuir significativamente en la temporada 2025/26, ya que la sequía y las altas temperaturas en las regiones del sur del país han reducido considerablemente la cosecha de girasol.

Victoria Blazhko, analista de ASAP Agri, dijo al portal agrícola Latifundist que la cosecha ucraniana de girasol de 2025 podría ascender a 10,4 millones de toneladas, frente a los cerca de 12 millones de toneladas de 2024.

La consultora ha rebajado sistemáticamente su previsión de cosecha a 10,4 millones de toneladas desde los 10,8 y los 11,4 millones de toneladas debido al deterioro de las condiciones meteorológicas.

Blazhko dijo que Ucrania tiene capacidad para procesar al menos 20 millones de toneladas de semillas oleaginosas al año, y con la escasa cosecha de semillas de girasol, las empresas han empezado a procesar soja y colza. Las exportaciones de soja y colza se interrumpieron al principio de la campaña debido a la introducción de un derecho de exportación del 10%.

Dijo que el procesamiento de colza probablemente alcanzaría un récord de 1,4 millones de toneladas, frente a las 490.000 toneladas de la campaña anterior, mientras que se esperaba que el procesamiento de soja aumente a 3 millones de toneladas desde 2,8 millones de toneladas.

"El procesamiento nacional está sustituyendo cada vez más a las exportaciones, y el equilibrio del mercado se está inclinando a favor de las plantas de procesamiento", dijo Blazhko.

En temporadas anteriores, Ucrania ha exportado la mayor parte de su cosecha de colza y soja.

El analista APK-Inform dijo el mes pasado que la producción ucraniana de aceite de girasol podría disminuir a 5,13 millones de toneladas en 2025/26 desde los 5,24 millones de toneladas en 2024/25 y 6,63 millones de toneladas en 2023/24.

APK-Inform también dijo que las exportaciones ucranianas de soja podrían caer a 2,43 millones de toneladas en 2025/26 desde los 4,16 millones de toneladas en 2024/25, mientras que las exportaciones de colza podrían caer a 2,35 millones de toneladas desde los 3,14 millones de toneladas en 2024/25. (Reporte de Pavel Polityuk. Editado en Español por Ricardo Figueroa)