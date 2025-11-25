Ucrania.- Aumentan a siete los muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos siete personas han muerto y otras veinte han resultado heridas en la madrugada de este martes en la región de Kiev a causa de dos ataques de las Fuerzas Armadas rusas que han dejado daños e incendios en edificios e infraestructuras.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado que de entre todos los ataques aéreos que han caído durante la pasada noche en todo el país "el principal" ha tenido como objetivo la región de Kiev, incluida la capital homónima.

Zelenski ha denunciado que los ataques han caído también sobre Odesa, afectando puertos, instalaciones y depósitos de alimentos "sin ningún propósito militar", así como en las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov, Chernígov y Cherkasi.

"Los objetivos principales fueron el sector energético y todo lo que permite el funcionamiento normal de la vida", ha lamentado el presidente ucraniano en un mensaje en sus redes sociales, desde donde ha informado de que Rusia ha utilizado durante esta pasada noche más de 460 drones y 22 misiles de diversos tipos.

Zelenski ha aprovechado para volver a remarcar a sus socios la importancia de que sigan tanto suministrando a Ucrania los equipos de defensa necesarios para hacer frente a estas ofensivas a gran escala casi diarias, como manteniendo la presión en forma de sanciones sobre Rusia.

"No puede haber pausas en las ayudas. Lo más importante ahora es que todos los socios avancen juntos hacia la diplomacia, mediante esfuerzos conjuntos. La presión sobre Rusia debe dar resultados", ha subrayado el líder ucraniano.

Asimismo, el Ministerio de Energía ucraniano ha alertado en su canal de Telegram de un "ataque combinado masivo" contra infraestructuras energéticas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado en un comunicado en su cuenta en Telegram un "ataque masivo" con "armas de precisión y largo alcance" por tierra, mar y aire, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal, en lo que describe como "una respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia".

La cartera ha subrayado que el ataque, que ha incluido el lanzamiento de drones, ha tenido por objetivo "instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania e instalaciones energéticas que apoyan sus operaciones, así como lugares para el almacenamiento de drones de largo alcance". "Todos los objetivos han sido logrados y los objetivos designados han sido golpeados", ha zanjado.