Ucrania: avance ruso, Moscú controla casi el 20% de Ucrania

Datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), estiman que el ejército ruso conquistó más territorio en Ucrania durante el cuarto año del conflicto que en los 24 meses anteriores.

Las tropas rusas avanzaron 4.524 kilómetros cuadrados, más que en el segundo y tercer año de guerra juntos. Otros 731 kilómetros cuadrados de reivindicaciones rusas no fueron confirmados ni desmentidos por el ISW, que colabora con el Proyecto de Amenazas Críticas, otro centro de estudios estadounidense especializado en estudios de conflictos.

Estas cifras, alarmantes en términos absolutos, pueden generar confusión: en total, Moscú tomó el control de casi el 20% del territorio ucraniano, que abarca más de 600.000 kilómetros cuadrados, en gran parte gracias a las ofensivas de las primeras semanas de la guerra.

Y ya había asegurado las zonas ocupadas por los separatistas prorrusos desde 2014, empezando por Crimea.

Por lo tanto, en cuatro años, el ejército ruso conquistó prácticamente una porción insignificante de territorio, especialmente en las regiones de Lugansk y Donetsk del Donbás.

En los últimos meses, Moscú sufrió derrotas en el frente sur, según el propio ISW, mientras las fuerzas ucranianas continúan liberando asentamientos y aldeas.

Kiev anunció la recuperación de más de 400 kilómetros cuadrados de territorio en tan solo unas semanas y lanzó un contraataque en la zona comprendida entre las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk.

El ISW confirma parcialmente estas afirmaciones, al tiempo que destaca la ausencia de tropas rusas en las aldeas ucranianas de la zona.

También se cree ampliamente que los rusos consideran el eje sur como un centro de apoyo para las operaciones en el Donbás, una prioridad para el Kremlin. Por lo tanto, se limitan a mantener posiciones en primera línea, intentando reducir el alcance de la artillería ucraniana, sin avanzar. Los drones se utilizan principalmente para el ataque.

Al este, la región de Járkov sigue en la mira, con el objetivo de crear una zona de seguridad con el territorio ruso de Belgorod al otro lado de la frontera, mientras continúan las operaciones para extender el control ruso sobre los territorios del Donbás dentro de las fronteras de las autoproclamadas repúblicas separatistas reconocidas por Moscú.

Además, hay dos territorios no ucranianos que desempeñan un papel decisivo: el primero es Bielorrusia, que devino en una base logística para ataques con drones en Ucrania y asaltos a aeropuertos de toda Europa. El segundo es el espacio. Varios satélites rusos realizaron, según informes, operaciones de interceptación contra una docena de satélites europeos clave, buscando información clasificada gubernamental y militar.

Mientras tanto, la constelación de satélites Starlink de Elon Musk es crucial para la estrategia ofensiva y defensiva de Ucrania. (ANSA).