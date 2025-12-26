Ucrania: Axios, Zelensky dispuesto a celebrar un referéndum sobre el plan de tregua

El propio Zelensky declaró a Axios que esperaba llegar a un acuerdo con Donald Trump sobre un marco para poner fin a la guerra durante su reunión del domingo. Estados Unidos considera importante la disposición de Zelensky a celebrar un referéndum.

Rusia, según informa Axios, comprende la necesidad de un alto el fuego para un referéndum, pero desearía una duración menor a la solicitada.

En cuanto a las garantías de seguridad, Zelensky afirmó que hay "cuestiones técnicas" que discutir. Entre ellas, la duración del acuerdo. Estados Unidos ha propuesto un acuerdo de 15 años renovable.

"Creo que necesitamos más de 15 años", señaló Zelensky, añadiendo que sería un "gran éxito" si Trump accediera a ello.

En cuanto a los territorios, el presidente ucraniano afirmó que quería negociar una mejor posición, pero que si el plan requería una decisión "muy difícil", la mejor solución sería someter a referéndum el plan completo de 20 puntos.

El líder ucraniano añadió que el objetivo de la reunión del domingo con Trump es aprovechar los avances logrados para definir un marco para el fin de la guerra, incluyendo un cronograma.

"Queremos terminar con todo esto lo antes posible. Por eso", declaró Zelensky, "tengo grandes esperanzas en esta reunión". (ANSA).