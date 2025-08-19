Ucrania: Ayer se dio un paso importante, asegura Zelenski

"Se celebraron importantes conversaciones en Washington...

se ha dado un paso importante, una demostración de verdadera unidad entre Europa y Estados Unidos", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Telegram tras reunirse en la Casa Blanca con el presidente estadounidense y líderes europeos.

El jefe de Estado ucraniano reiteró que las "garantías de seguridad" son "un tema fundamental, como punto de partida para el fin de la guerra".

"Ya estamos trabajando en el contenido concreto de las garantías de seguridad. Hoy continuamos la coordinación a nivel de líderes; habrá conversaciones y estamos preparando los formatos adecuados", detalló.

Zelensky destacó que "los asesores de seguridad nacional también están en contacto constante. Se mantendrán las garantías de seguridad. Agradezco a todos nuestros socios su determinación y apoyo. Ucrania siente esta fuerza y haremos todo lo posible para que el camino hacia la paz sea una realidad, gracias a la colaboración, las garantías de seguridad y la valentía del pueblo ucraniano", afirmó.

"Los líderes vinieron en persona para apoyar a Ucrania y debatir todo lo que nos acerque a una paz verdadera, a una arquitectura de seguridad fiable que proteja a Ucrania y a toda Europa", comentó.

Zelensky subrayó que "seguimos trabajando para coordinar nuestras acciones con todos los aliados que desean un fin digno a la guerra. Gracias a todos los que nos ayudan".

El presidente ucraniano regaló el lunes a Trump un palo de golf que recibió como regalo de un soldado ucraniano herido, anunció la Oficina Presidencial de Kiev.

El palo perteneció a Kostiantyn Kartavtsev, un sargento subalterno que perdió una pierna en los primeros meses de la invasión rusa de Ucrania. El golf se ha convertido en parte de la rehabilitación del suboficial herido, según le dijo Zelensky a Trump al entregarle el regalo.

"El jefe de Estado (Zelensky) también mostró un video en el que Kostiantyn Kartavtsev pide al presidente estadounidense que ayude a Ucrania a poner fin a la guerra con una paz justa y duradera", declaró la Oficina Presidencial de Ucrania en un comunicado.

"Donald Trump aceptó el regalo, grabó un video agradeciendo al guerrero ucraniano por el palo de golf y entregó al presidente ucraniano las llaves simbólicas de la Casa Blanca", añade el comunicado de Kiev.

El intercambio de regalos representa un cambio de tono respecto a la anterior visita de Zelensky a la Casa Blanca, cuando Trump y el vicepresidente J.D. Vance criticaron duramente al presidente ucraniano, llamándolo irrespetuoso y desagradecido frente a las cámaras globales, informó la emisora. (ANSA).