Ucrania: balean a jefe de inteligencia ruso, Moscú acusa a Kiev

No hubo comentarios por parte de Kiev, que se ha atribuido la responsabilidad de varios de los altos mandos militares asesinados desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala en febrero de 2022.

Investigadores rusos afirmaron que Vladimir Alekseyev, subdirector de la inteligencia militar GRU de Moscú, sancionado en Occidente por su presunta participación en ciberataques y acusado de organizar un ataque con gas nervioso contra un desertor ruso en Gran Bretaña, fue baleado por un "individuo no identificado".

El Comité de Investigación de Rusia declaró que Alekseyev había recibido varios disparos. No hubo novedades sobre su estado, salvo que había sido hospitalizado.

"Se están llevando a cabo investigaciones y medidas de búsqueda operativa para identificar a la persona o personas implicadas en la comisión del delito mencionado", declaró la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, en un comunicado.

El sospechoso huyó del lugar y el general fue hospitalizado, agregaron los investigadores.

En declaraciones televisadas, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de estar detrás del "acto terrorista" y acusó a Kiev de intentar "perturbar el proceso de negociación" para poner fin a la guerra de cuatro años.

El Kremlin afirmó que sus servicios secretos estaban investigando el incidente y manteniendo informado al presidente Vladimir Putin.

"Los servicios especiales están haciendo su trabajo", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. "Le deseamos al general una pronta recuperación. Esperamos que así sea", añadió.

El atentado se produjo en un suburbio del noroeste de Moscú, donde esta mañana un camión forense estaba estacionado frente a un bloque de apartamentos y los investigadores habían acordonado el acceso.

Militar de carrera, Alekseyev ha sido el primer subjefe del GRU desde 2011. Ha estado sujeto a sanciones occidentales por presuntos ciberataques y por lo que Occidente afirmó fue su papel en la organización del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido en 2018.

Ese intento de asesinato dejó un muerto en el Reino Unido y tensó gravemente las relaciones entre Londres y Moscú.

Alekseyev también dirigió operaciones de inteligencia durante la intervención rusa en Siria en nombre del ahora derrocado líder Bashar al-Assad. Y en medio de la guerra de Ucrania, fue enviado a negociar con el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante su intento de motín contra la cúpula militar rusa en 2023.

En ese momento, Alekseyev fue filmado sentado con Prigozhin en un complejo militar ruso tomado por Wagner, intentando convencer al jefe mercenario de que retirara a sus tropas.

Prigozhin murió meses después de la rebelión frustrada cuando su avión explotó en pleno vuelo.

Varios altos mandos militares han sido atacados y asesinados en suelo ruso desde que Moscú invadió Ucrania.

El mes pasado, un tribunal ruso condenó a un uzbeko a cadena perpetua por el asesinato, en 2024, del jefe de las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica del ejército ruso. El general, Igor Kirillov, murió cuando una moto bomba mientras salía de un bloque de apartamentos en Moscú, en un ataque que Kiev afirmó haber orquestado. (ANSA).