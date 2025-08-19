Ucrania: Bannon critica a Trump, "Kiev es un problema europeo"

“No entiendo cómo el compromiso de Estados Unidos para ofrecer las garantías de seguridad del Artículo 5, al estilo de la OTAN, es una victoria”, atacó el exasesor de Trump Steve Bannon, señalando que la guerra en Ucrania es un problema europeo.

“La guerra que necesitamos ganar está aquí mismo, en este país, en Washington, Nueva York. Está en Chicago y, lo más importante, ahora mismo, con Gavin Newsom y todos sus discursos, está en Los Angeles. Esa es la guerra en la que debemos centrarnos”, insistió el controvertido exestratega del magnate.

De ese modo, se refirió a la lucha contra la delincuencia y la inmigración ilegal lanzada por Trump en la capital estadounidense.

“Quiero brindar garantías de seguridad inmediatas a los ciudadanos de Estados Unidos contra estos invasores”, continuó Bannon en el último episodio de su podcast "War Room".

“Estas son las únicas garantías que quiero”, enfatizó el exestratega, haciéndose eco de un sentimiento compartido por los partidarios de Trump que votaron por él en parte por su promesa de "hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande" (MAGA - Make America Great Again), renunciando a la intervención extranjera.

“El presidente Trump ha hecho más que suficiente para intentar acercar a Moscú y Kiev”, declaró a Politico el lunes por la noche tras la cumbre en Washington.

“Una vez más, este es un problema europeo, y tenemos la ventaja del dinero: si no financiamos todo esto, no volverá a suceder”, insistió.

En una entrevista con Fox News al día siguiente de la cumbre con Volodymyr Zelensky y líderes europeos, el presidente aseguró que no desplegaría soldados estadounidenses en Ucrania, pero evidentemente esto no fue suficiente para calmar la indignación de los seguidores de MAGA.

“Tras su colapso psicológico la última vez, el pequeño Volodymyr regresó acompañado”, atacó en su cuenta de la red social X otra figura prominente del movimiento, el escritor Hans Mahncke.

“Un espectáculo patético y humillante”, resaltó.

Y hace unas semanas, la congresista aislacionista Marjorie Taylor Greene criticó a Trump por su continuo apoyo a Kiev.

“MAGA no votó por él para que enviara nuevas armas a Ucrania”, escribió en X, acusando al comandante en jefe de romper una promesa de campaña: "MAGA votó por él para que no involucrara más a Estados Unidos en guerras extranjeras".

