LA NACION

Ucrania: BBC, Kiev admite que rusos entraron en Dnipropetrovsk

Pero la avanzada fue detenida, sostiene el Estado Mayor

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ucrania: BBC, Kiev admite que rusos entraron en Dnipropetrovsk
Ucrania: BBC, Kiev admite que rusos entraron en DnipropetrovskHANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Per tutta l'estate la Russia ha affermato di essere entrata nella zona, mentre le sue forze cercano di spingersi più in profondità nel territorio ucraino dalla regione di Donetsk.

All'inizio di giugno, i funzionari russi hanno dichiarato che era iniziata un'offensiva a Dnipropetrovsk, sebbene gli ultimi rapporti ucraini suggeriscano che abbiano appena violato il confine regionale.

Qualsiasi avanzata russa a Dnipropetrovsk rappresenterebbe un duro colpo per il morale ucraino, dopo che il tentativo diplomatico guidato dagli Estados Unidos de América di porre fine alla guerra sembra indebolirsi, nonostante l'incontro tra el presidente Donald Trump e el presidente russo Vladimir Putin in Alaska.

Martedì, gli analisti del DeepState ha valutato che la Russia ha ormai occupato due villaggi appena all'interno della regione, Zaporizke e Novohryhorivka.

Tuttavia, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha negato che ciò sia vero. I militari "continuano a controllare" Zaporizke, ha affermato in una nota, e "sono in corso ostilità attive anche nell'area del villaggio di Novohryhorivka". (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Avanza el análisis de los teléfonos: mensajes borrados, un celular roto y un Samsung que no pueden abrir
    1

    Avanza el análisis de los teléfonos en el caso de las presuntas coimas: mensajes borrados, un celular roto y un Samsung que no pueden abrir

  2. Despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha
    2

    Bloqueo en una empresa: despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha

  3. La ciencia busca respuestas a las proezas de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords
    3

    “El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords

  4. Peugeot pesentó sus nuevos SUV: el 3008 y el 5008, cómo son y cuánto cuestan
    4

    Peugeot presentó sus nuevos SUV: el 3008 y el 5008, cómo son y cuánto cuestan

Cargando banners ...