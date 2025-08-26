Per tutta l'estate la Russia ha affermato di essere entrata nella zona, mentre le sue forze cercano di spingersi più in profondità nel territorio ucraino dalla regione di Donetsk.

All'inizio di giugno, i funzionari russi hanno dichiarato che era iniziata un'offensiva a Dnipropetrovsk, sebbene gli ultimi rapporti ucraini suggeriscano che abbiano appena violato il confine regionale.

Qualsiasi avanzata russa a Dnipropetrovsk rappresenterebbe un duro colpo per il morale ucraino, dopo che il tentativo diplomatico guidato dagli Estados Unidos de América di porre fine alla guerra sembra indebolirsi, nonostante l'incontro tra el presidente Donald Trump e el presidente russo Vladimir Putin in Alaska.

Martedì, gli analisti del DeepState ha valutato che la Russia ha ormai occupato due villaggi appena all'interno della regione, Zaporizke e Novohryhorivka.

Tuttavia, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha negato che ciò sia vero. I militari "continuano a controllare" Zaporizke, ha affermato in una nota, e "sono in corso ostilità attive anche nell'area del villaggio di Novohryhorivka". (ANSA).