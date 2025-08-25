Ucrania: Berlín a Putin, "Kiev cuenta con nosotros"

"Al contrario, seguimos siendo el segundo mayor partidario de Ucrania a nivel mundial y el primero en Europa", añadió, y luego enfatizó que "Ucrania puede seguir contando con Alemania".

Klingbeil instó a Putin a demostrar interés en un proceso de paz en la guerra más sangrienta de Europa en 80 años. Lo que en el campo no parece ser así, pues continúan los ataques del Kremlin.

Las fuerzas rusas atacaron Ucrania anoche con 104 drones de diversos tipos, incluyendo kamikazes Shahed, 76 de los cuales fueron derribados o neutralizados por sistemas de guerra electrónica de las defensas aéreas del país, según anunció la Fuerza Aérea de Kiev en Telegram. Veintiocho vehículos aéreos no tripulados enemigos atacaron 15 puntos, y los restos de los drones destruidos cayeron en cuatro lugares.

Ante la posibilidad de ceder territorio ucraniano para sellar la paz, "Putin se burla de nosotros porque si ocupa Ucrania, el siguiente país será Moldavia, luego Rumania y otros.

No se detendrá; debemos detenerlo", dijo, en declaraciones a TGR Emilia-Romaña en la Reunión de Rímini, el obispo de la diócesis ucraniana de Járkov-Zaporiyia, Pavlo Honcharuk, que fue orador invitado de hoy en la reunión "Construir cuando todo está destruido".

"Ayer hablé con mis sacerdotes en Járkov y me dijeron que estuvo bombardeada toda la noche. Estamos muy preocupados, y las ciudades suelen ser bombardeadas con más frecuencia cuando hay negociaciones. ¿Conducirán las negociaciones a la paz? No", argumentó el obispo ucraniano. "Es que Putin no quiere la paz; quiere crear una sensación de dominio sobre todos. Es un imperio, un imperio no funciona de otra manera: un imperio siempre está en guerra", insistió.

En opinión de Honcharuk, sería "muy conveniente" hablar "con todos los líderes mundiales, pero estos no hacen nada". "Es que Putin utiliza muy bien la propaganda y la manipulación. Las negociaciones prolongan las tensiones, no conducen a nada", amplió. Por lo tanto, refiriéndose a Occidente, pidió "ser más serios" y argumentó que "Putin debe ser tratado como alguien que mata sin excepción".

"No hay necesidad de decirle al presidente ucraniano qué hacer", respondió, a su vez, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, a su homólogo húngaro, Peter Szijjarto, quien instó a Volodímir Zelensky a "dejar de amenazar a Hungría" con respecto a la situación del gasoducto Druzhba.

Según informa Ukrainska Pravda, "responderé a la manera húngara", declaró Sybiga en X: "No hay necesidad de decirle al presidente ucraniano qué hacer, qué decir ni cuándo. Él es el presidente de Ucrania, no de Hungría. La seguridad energética de Hungría está en sus manos.

Diversifiquen e independícense de Rusia, como el resto de Europa", añadió.

El 21 de agosto, Zelensky declaró que le había pedido al presidente estadounidense Donald Trump que interviniera ante el primer ministro húngaro Viktor Orban para que no bloqueara la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Al día siguiente, Hungría denunció un nuevo ataque ucraniano —el tercero— contra el oleoducto Druzhba, en la frontera entre Rusia y Bielorrusia.

Ayer, Szijjarta instó a Zelensky a "dejar de amenazar a Hungría", después de que este último insinuara una conexión entre los ataques al oleoducto Druzhba y la postura de Hungría sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. (ANSA).