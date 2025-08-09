Ucrania: Bild, “Witkoff malinterpretó a Putin, no hay retirada”

Según Bild, en su reunión del 6 de agosto con el presidente ruso, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff malinterpretó la solicitud rusa de una "retirada pacífica" de las fuerzas ucranianas de Jersón y Zaporiyia, interpretándola como una oferta de Moscú para retirar sus tropas de las mismas regiones.

El Kremlin, enfatiza el tabloide alemán, no ha cambiado su postura: obtener el control total de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón (y no solo las partes ya ocupadas de esas regiones) y Crimea es una condición para poner fin al conflicto.

La única posibilidad se refiere a "ceses del fuego sectoriales" en infraestructuras energéticas o en las principales ciudades alejadas del frente.

Según informes, Putin no está dispuesto a detener sus ofensivas ni siquiera ante las ofertas de Estados Unidos de levantar la mayoría de las sanciones e iniciar nuevos acuerdos comerciales.

Sin embargo, algunas palabras pronunciadas por Moscú fueron malinterpretadas por el enviado especial como una señal de apertura. "Witkoff no sabe de lo que habla", declaró un alto funcionario ucraniano a Bild, una evaluación que, según se informa, comparten círculos gubernamentales en Berlín.

Durante la conferencia telefónica del jueves con socios europeos, la delegación estadounidense —compuesta por Witkoff, Marco Rubio y J.D. Vance— se mostró "caótica y dividida", continúa el tabloide.

El enviado se consideró "abrumado y poco preparado" y existían divisiones internas sobre la participación de la UE en las negociaciones. El secretario de Estado se mostró más partidario de mantener abierto el diálogo con los europeos que los otros dos. (ANSA).