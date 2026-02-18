Ucrania boicoteará Juegos Paralímpicos por admisión de atletas rusos, dice ministro de Deportes

Por Julien Pretot

CORTINA D'AMPEZZO, Italia, 18 feb (Reuters) -

Las autoridades ucranianas boicotearán los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina del próximo mes debido a la participación de un grupo de atletas rusos y bielorrusos a los que se les ha permitido competir bajo sus banderas, dijo el miércoles el ministro de Deportes Matvii Bidnyi.

Los atletas ucranianos participarán de los Paralímpicos, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo, pero Bidnyi afirmó que ningún funcionario ucraniano asistirá a la ceremonia de apertura ni a ningún otro evento de la cita, e instó a otros países a seguir su ejemplo.

"En respuesta a la escandalosa decisión de los organizadores de los Juegos Paralímpicos de permitir que rusos y bielorrusos compitan bajo sus banderas nacionales, los funcionarios ucranianos no asistirán a los Juegos Paralímpicos", afirmó Bidnyi en las redes sociales.

"No estaremos presentes en la ceremonia de apertura. No participaremos en ningún otro evento oficial de los Juegos Paralímpicos. Agradecemos a todos los funcionarios del mundo libre que hagan lo mismo. ¡Seguiremos luchando!".

Rusia y Bielorrusia contarán con un total de 10 atletas paralímpicos en los Juegos tras la decisión tomada el martes por el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés).

Ambos países fueron excluidos de las competiciones paralímpicas tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, pero recuperaron todos sus derechos de membresía en el IPC después de que las organizaciones miembros votaran en septiembre de 2025 a favor de levantar sus suspensiones parciales. Bielorrusia fue una zona clave para la invasión.

Las federaciones internacionales de cada deporte del programa de los Juegos Paralímpicos habían dicho que mantendrían las prohibiciones a los atletas de esos países, pero Rusia y Bielorrusia ganaron en diciembre una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, lo que les permitió obtener varias plazas.

Un número limitado de atletas rusos y bielorrusos compiten como atletas neutrales independientes, sin banderas ni himnos, en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, que se están celebrando actualmente, ya que los Comités Olímpicos de ambos países siguen sancionados por el Comité Olímpico Internacional. "La decisión de los organizadores paralímpicos de permitir que los asesinos y sus cómplices participen en los Juegos Paralímpicos bajo banderas nacionales es decepcionante e indignante", señaló Bidnyi.

"Darles una plataforma significa dar voz a la propaganda bélica. Cuando se iza la bandera rusa en la escena internacional, se convierte en parte de la maquinaria propagandística de Rusia", afirmó.

Rusia tendrá dos plazas en esquí alpino, dos en esquí de fondo y dos en snowboard, mientras que Bielorrusia ha obtenido cuatro plazas en total, todas en esquí de fondo: una masculina y tres femeninas.

"Las banderas de Rusia y Bielorrusia no tienen cabida en los eventos deportivos internacionales que defienden la equidad, la integridad y el respeto. Son las banderas de regímenes que han convertido el deporte en una herramienta de guerra, mentiras y desprecio", dijo Bidnyi.

El comisario europeo de Deporte, Glenn Micaleff, dijo que tampoco asistiría a la ceremonia de apertura de los Paralímpicos y pidió a otros dirigentes que "adopten la misma postura".

"¿Primero se permite el regreso de Rusia y Bielorrusia y ahora se les concede un 'wild card' y se les da vía rápida para participar sin clasificación? Esto es inaceptable", dijo Micaleff en las redes sociales.

"Mientras continúe la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, no puedo apoyar el restablecimiento de los símbolos nacionales, las banderas, los himnos y los uniformes, que son inseparables de ese conflicto. Por esta razón, no asistiré a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos", agregó. (Información de Julien Pretot; redacción de Karolos Grohmann; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Javier Leira)