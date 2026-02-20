Ucrania boicoteará la apertura de los Paralímpicos de Invierno por Rusia

Los deportistas ucranianos boicotearán la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el 6 de marzo en Verona, como protesta por la decisión de autorizar a los deportistas rusos y bielorrusos a competir con su bandera nacional en ese evento, anunció el Comité Paralímpico Ucraniano

"El equipo paralímpico ucraniano y el Comité nacional Paralímpico Ucraniano boicotean la ceremonia de apertura de los 14º Juegos Paralímpicos de Invierno y exigen que la bandera ucraniana no sea utilizada en la ceremonia de apertura", declaró esa organización en un comunicado

Este gesto de los deportistas se suma al boicot político anunciado por el gobierno de Ucrania el miércoles, con el anuncio de que ningún representante oficial del país participará en la apertura y en el resto de eventos de estos Juegos Paralímpicos

El comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE), el maltés Glenn Micallef, también canceló su presencia en la ceremonia de apertura de los Paralímpicos por este motivo, rechazando que "mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania continúe" no se deben restituir los símbolos nacionales de Rusia y Bielorrusia en las grandes competiciones

La decisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de conceder seis invitaciones a Rusia y cuatro a Bielorrusia, y permitir a sus representantes lucir su bandera y hacer sonar su himno en caso de victoria, supone un paso significativo hacia la reintegración de esos dos países en la escena deportiva internacional, de la que están en gran medida vetados por la invasión de Ucrania en 2022

En los Juegos Olímpicos de Invierno actualmente en curso en el norte de Italia, los representantes rusos que han cumplido una serie de condiciones para ser aceptados en la competición deben competir bajo bandera neutral

El jueves, uno de los integrantes de esa veintena de deportistas neutrales, el ruso Nikita Filippov, consiguió la primera medalla del grupo, una plata en el esprint del esquí de montaña

"Por supuesto, cuando vemos a los demás deportistas con sus banderas y sus uniformes con los colores de sus países, nos da pena. Pero estoy feliz de estar aquí, es un sueño de cuando era niño lo que estoy cumpliendo", declaró a su paso por la zona mixta en Bormio