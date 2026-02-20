Ucrania boicoteará la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos por la participación de Rusia

Por Julien Pretot y Karolos Grohmann

MILÁN, 20 feb (Reuters) -

El equipo ucraniano boicoteará la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina, que se celebrará el 6 de marzo en Verona, dijo el viernes su comité, debido a la autorización de algunos atletas rusos y bielorrusos con sus banderas nacionales

La asignación por parte del Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés) de 10 plazas combinadas a atletas rusos y bielorrusos ha desatado una tormenta política en torno a los próximos Juegos, dada la amargura que sigue causando la invasión de Ucrania hace cuatro años

Rusia, que ha sido excluida de gran parte de la competición internacional debido a la guerra, afirma que es un error mezclar y que atacar a los atletas discapacitados es ofensivo

"La comunidad de paralímpicos ucranianos y el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania están indignados por la cínica decisión del Comité Paralímpico Internacional de conceder plazas bipartitas a Rusia y Bielorrusia", dijo el comité ucraniano en un comunicado, en el que anunciaba su boicot a la ceremonia y exigía que no se utilizara su bandera en ella

Esta postura se produce tras la de los Juegos de Invierno del esquiador ucraniano Vladyslav Heraskevych por llevar de los atletas fallecidos en la guerra

EL IPC CONVERSA CON EL COMITÉ UCRANIANO

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, dijo que las autoridades ucranianas boicotearán los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo, aunque los atletas del país seguirán participando

Un portavoz del IPC dijo a Reuters que estaba en contacto directo con el Comité Paralímpico de Ucrania y que el asunto se debatiría internamente

Rusia tendrá dos plazas en esquí alpino paralímpico, dos en esquí de fondo y dos en snowboard, mientras que Bielorrusia ha obtenido cuatro plazas, todas ellas en esquí de fondo

"Llamamos la atención sobre el hecho de que ni Rusia ni Bielorrusia pasaron por el proceso de clasificación para obtener las licencias para participar en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina", , denunciando la "horrible agresión militar en el territorio de Ucrania"

En 2014, Ucrania envió sólo a un atleta de un equipo de 23 personas a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Sochi en protesta por la ocupación de la península de Crimea por parte de Rusia

"Es muy ofensivo por parte del IPC permitir que personas que apoyan esta guerra formen parte de los Juegos y también que lleven su bandera, porque bajo esa misma bandera están matando a ucranianos", dijo a Reuters el competidor de skeleton Heraskevych, afirmando que las protestas eran necesarias. (Información de Julien Pretot y Karolos Grohmann; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)